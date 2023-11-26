Представитель Евросоюза выступил в поддержку журналистов Abzas Media

26 ноября 2023, 09:05

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Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор в связи с арестом руководителей Abzas Media призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

Как писал "Кавказский узел", арест директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября в совместном заявлении три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

20 ноября Ульви Гасанли и главред издания Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими способностями. Все трое заключены под стражу. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор 25 ноября выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media, сообщает Turan.

"Очень обеспокоен недавними задержаниями журналистов в Азербайджане - Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы и Магомеда Кекалова, сотрудничащего с Abzas Media. Мы призываем Азербайджан обеспечить свободное и беспрепятственное пространство для независимой журналистики и свободы выражения мнений", - приводит его слова агентство.

Напомним, международная сеть журналистов Forbidden Stories осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

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