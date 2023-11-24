Журналисты и правозащитники выступили в поддержку руководителей Abzas Media

24 ноября 2023, 14:00

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Азербайджанские журналисты и правозащитники в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Полиция вызвала на допрос четырех журналисток в качестве свидетелей по уголовному делу Abzas Media.

Как писал "Кавказский узел", арест директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября в совместном заявлении три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

20 ноября Ульви Гасанли был задержан и обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы связала уголовное дело с тем, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы, ей также предъявлено обвинение в контрабанде. 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Около 30 активистов, правозащитников и журналистов подписали заявление, в котором осудили преследование сотрудников Abzas Media. Они указали на необоснованность уголовного преследования Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и сотрудничавшего с изданием активиста Мохаммеда Кекалова, сообщает сегодня Turan.

20 ноября был задержан 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими способностями. Ему предъявлено обвинение в контрабанде по тому же делу, что и директору и главреду издания Abzas Media. Кекалов отверг обвинение и отказался от нанятого семьей адвоката. 23 ноября суд заключил Кекалова под стражу. Ранее сотрудник Abzas Media сообщил "Кавказскому узлу", что Кекалов лишь консультировал руководство издания.

"Авторы заявления выражают сомнение в достоверности обвинения, что в офисе издания было обнаружено 40 тысяч евро. Обыск проходил под полным контролем полиции, и происхождение этой суммы неизвестно. С другой стороны, не поддается разумному объяснению хранение столь большой суммы в редакции издания, в легко доступном для посторонних лиц месте", - говорится в публикации.

Авторы заявления указали также, что Гасанли смог увидеться с адвокатом только спустя шесть часов после задержания, при котором его подвергли физическому давлению. Отказ Кекалова от нанятого адвоката усиливает подозрения, что на активиста было оказано давление, считают они.

"Власти должны прекратить давление на Abzas Media и другие органы медиа, не нарушать право журналистов собирать информацию по общественно значимым вопросам, не наказывать их по надуманным предлогам за профессиональную деятельность", - процитировало издание обращение активистов.

Авторы обращения призвали также расследовать утверждения о давлении на Гасанли и освободить Гасанли, Вагифгызы и Кекалова, говорится в публикации.

Издание Abzas Media публикует в основном антикоррупционные расследования, касающиеся бизнеса президентской семьи и подчиненных президенту Азербайджана чиновников, а также материалы о ведущемся в Карабахе строительстве и работающих там компаниях, сообщило 22 ноября Meydan.TV в своем материале "О чем писал AbzasMedia".

Журналистки Мина Алярлы и Эльнара Гасымова вызваны в главное управление полиции Баку в связи с уголовным делом Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы, сообщает сегодня на своем сайте Meydan.TV.

"Сообщается, что они вызваны в качестве свидетелей на следствие. Вчера в управление по тому же делу были вызваны журналистки Сахила Асланова и Наргиз Абсаламова. Кроме того, 24 ноября в управление вызвана Рубаба Гулиева, супруга директора Abzas Media", - говорится в публикации издания.

Напомним, 23 ноября адвокаты Гасанли и Вагифгызы обратились в ЕСПЧ с просьбой запретить властям Азербайджана проводить проверку изъятых при обысках компьютеров и телефонов журналистов, чтобы сохранить конфиденциальность источников издания.

"Мы просим срочного вмешательства ЕСПЧ, ибо на основе информации, содержащейся в изъятых компьютерах, мобильных телефонах, других электронных носителях правительство может установить их источники. В таком случае будет неминуемым преследование, наказание источников", - пояснил адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов.

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