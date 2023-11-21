Суд в Баку арестовал директора и главреда Abzas Media

21 ноября 2023, 21:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главный редактор интернет-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы и его директор Ульви Гасанли арестованы судом в Баку на четыре месяца. Журналисты в суде отвергли обвинения, связав преследование с профессиональной деятельностью. Защита намерена обжаловать арест Гасанли и Вагифгызы.

Как писал "Кавказский узел", директор Abzas Media Ульви Гасанли должен был 20 ноября вылететь за рубеж, но в самолет не сел и на связь больше не выходил, сообщила главред издания Севиндж Вагифгызы. Она предположила, что Гасанли задержали силовики. Позже адвокат подтвердила задержание Гасанли и сообщила об обыске в редакции. Позже ночью также была задержана Севиндж Вагифгызы. Комитет защиты журналистов и международная организация "Репортеры без границ" потребовали освободить директора Гасанли и не мешать работе независимых СМИ.

Гасанли обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Ночью 21 ноября силовики провели обыск в квартире Вагифгызы, после чего журналистку доставили в главное управлении полиции города Баку. До задержания она сообщила журналистам, что Abzas Media расследовали бизнес членов семей высокопоставленных чиновников. Сотрудничавший с Abzas Media активист Мохамед Кекалов также был задержан 20 ноября, его судьба до сих пор не прояснена.

Хатаинский районный суд Баку сегодня вечером рассмотрел ходатайства следствия о заключении под стражу Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы. Представления следствия рассматривались по отдельности, однако решения по ним приняты одинаковые - оба журналиста отправлены под арест на четыре месяца, сообщили "Кавказскому узлу" их адвокаты.

“Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы являются фигурантами одного и того же уголовного дела, им вменяют контрабанду иностранной валюты по предварительному сговору. “Группой лиц” следствие на сегодняшний день считает Гасанли и Вагифгызы, полагая, что они “соучастники” “контрабандного ввоза” в страну 40 тысяч евро, которые были обнаружены в офисе Abzas Media во время обыска. Однако следствие не представило никаких доказательств происхождения этих денег, не пояснило, из какой страны они были незаконно доставлены. Само по себе обладание такой суммой денег не является преступлений, если не доказано, что они добыты преступным путем. Мы считаем обвинение голословным, абсурдным, лишенным правовых оснований”, - сказал адвокат Эльчин Садыгов корреспонденту “Кавказского узла”.

Он отметил, что защита Вагифгызы просила суд ограничиться более мягкой мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей. “Прокурор мотивировал заключение журналистки под стражу тем, что она обвиняется в “тяжком преступлении” и “оставаясь на свободе, может скрываться от следствия”. Мы указали, что если бы она хотела скрыться, то не возвращалась бы в страну: когда 20 ноября Гасанли был задержан, у него прошли обыски и ему предъявили обвинение, Вагифгызы находилась за рубежом. Видя очевидные риски своего ареста, она могла не вернуться в страну. К сожалению, суд не учел доводов защиты. Мы подадим апелляцию на арест”, - сказал адвокат Садыгов.

Он подчеркнул, что журналистка отвергла обвинение и связало его со своей профессиональной деятельностью. Адвокат Гасанли Зибейда Садыгова также назвала необоснованным арест ее подзащитного.

“Для привлечения Ульви Гасанли к уголовной ответственности и заключения его под стражу нет никаких юридических оснований. Все, что представило следствие, это найденные в редакции Abzas Media 40 тысяч евро. Ульви Гасанли указал, что эти деньги не принадлежат ему, следствие не привело доказательств обратного. Если человека обвиняют в контрабанде иностранной валюты, должны быть доказательства, что изъятые деньги были доставлены из иностранного государства. Ничего подобного не было. Ульви Гасанли, будучи журналистом и участвуя в журналистских расследованиях, знал, что однажды его могут арестовать. Он отверг обвинение, связав его со своей журналисткой деятельностью и расследованиями Abzas Media”, - сказала адвокат корреспонденту “Кавказского узла”.

Она отметила, что Гасанли пожаловался на насилие со стороны силовиков и судья решил направить его заявление для расследования в Бакинскую городскую прокуратуру. Садыгова также добавила, что защита обжалует арест журналиста.

В Хатаинском районном суде "Кавказскому узлу" подтвердили, что Гасанли и Вагифгызы помещены под стражу. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

В течение двух суток после начала уголовного преследования руководства Abzas Media ни МВД, ни другие правоохранительные органы не прокомментировали дело.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.