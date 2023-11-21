Международные организации призвали освободить Ульви Гасанли

21 ноября 2023, 16:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комитет защиты журналистов и международная организация "Репортеры без границ" потребовали от властей Азербайджана освободить директора Abzas Media Ульви Гасанли и не мешать работе независимых СМИ.

Как писал "Кавказский узел", директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли должен был 20 ноября вылететь за рубеж, но в самолет не сел и на связь больше не выходил, сообщила главный редактор издания Севиндж Вагифгызы. Она предположила, что Гасанли задержали силовики, и пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. Позже адвокат подтвердила задержание Гасанли силовиками и сообщила о начале обыска в редакции. Она сообщила, что Гасанли обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции 40 тысяч евро.

Ночью 21 ноября была задержана также главный редактор издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы. У нее на квартире был произведен обыск, после чего журналистку доставили в главное управлении полиции города Баку.

Власти Азербайджана должны освободить директора Abzas Media Ульви Гасанли и предоставить возможность притесняемым ими независимым СМИ страны свободно работать, говорится в распространенном вечером 21 ноября заявлении базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

"Рейд в офис Abzas Media, одного из немногих азербайджанских СМИ, которое все еще осмеливается расследовать коррупцию среди чиновников, и задержание его директора Ульви Гасанли, похоже, являются местью за новаторскую журналистскую деятельность этого СМИ", - заявила директор по связям с общественностью КЗЖ Джипси Гильен Кайзер. "Власти Азербайджана должны немедленно освободить Гасанли и прекратить преследование", - добавила она.

Abzas Media — одно из немногих независимых СМИ, которые остались в стране после серии рейдов, арестов и уголовных расследований против независимых СМИ и групп по защите свободы прессы с 2014 года, далее сказано в заявлении КЗЖ, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

КЗЖ отправил электронные письма в главное управление полиции города Баку, министерство внутренних дел и администрацию президента Азербайджана с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получил никаких ответов, говорится в заключение документа.

Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" также призвала к освобождению Гасанли. "РБГ протестует против неприемлемого давления на независимые СМИ и требует немедленного освобождения <Гасанли>", - было написано в аккаунте РБГ в микроблоге X 20 ноября.

Международная правозащитная организация Amnesty International также призвала к освобождению Гасанлы, следует из сообщения опубликованного на сайте организации.

"Ульви Гасанли смело разоблачал коррупцию в высших эшелонах власти Азербайджана и освещал критические вопросы, представляющие общественный интерес. Мы глубоко обеспокоены сообщениями, что Ульви был избит и подвергся жестокому обращению в заключении. Власти Азербайджана должны немедленно раскрыть его правовой статус и обеспечить к нему немедленный доступ адвоката", - заявила представитель Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.

Арест Ульви Гасанли вписывается в систему арестов критиков властей, отметила она. "Если обвинение против него не будет подтверждено доказательствами, он должен быть немедленно освобожден", - добавила Нозадзе.

В заявлении также приводится справка о Гасанли. В частности, отмечается, что с конца 2010 года он был активистом Гражданского союза Nida и неоднократно подвергался преследованиям властей. В 2018 году он был призван на военную службу и направлен в зону конфликта в Нагорном Карабахе, несмотря на слабое здоровье. В 2021 году его ненадолго задержали за работу журналистом-расследователем.

"В 2022 году он был одним из трех журналистов, обжаловавших закон, обязывающий все СМИ регистрироваться в государственном реестре СМИ под угрозой закрытия. Он также сообщил о так называемых протестах в селе Союдлю в июне 2023 года, где азербайджанская полиция задержала, избила, угрожала или препятствовала работе как минимум шести журналистов, включая Гасанли”, - далее сказано в заявлении Amnesty International.

Госдепартамент США также отреагировал на задержание Гасанли. "Мы глубоко обеспокоены сообщением об аресте журналиста Ульви Гасанли и утверждениями о физическом насилии во время содержания под стражей", - привело сегодня слова пресс-секретаря Госдепа Мэтью Миллера агентство Turan.

Напомним, в июне Ульви Гасанли как журналист вел съемку акции феминисток около посольства США и был задержан. "Меня схватили, грубо вывели из посольства и передали сотрудникам полиции", - рассказал он тогда. Активисток Гюльнару Мехдиеву, Нармин Шахмарзаде и Санубар Гейдарову также выдворили охранники посольства США за проведение флешмоба. По словам девушек, своей акцией они хотели привлечь внимание к ситуации в селе Союдлу, жители которого протестовали против строительства водоема для стоков отходов золотодобычи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.