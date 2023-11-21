Главный редактор Abzas Media задержана в Баку

21 ноября 2023, 06:17

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Силовики задержали в бакинском аэропорту главного редактора онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, они провели в ее доме обыск, сообщили коллеги. Они предполагают, что Вагифгызы задержана по делу директора издания Ульви Гасанли.

Как писал "Кавказский узел", директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли должен был 20 ноября вылететь за рубеж, но в самолет не сел и на связь больше не выходил, сообщила главный редактор издания Севиндж Вагифгызы. Она предположила, что Гасанли задержали силовики, и пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. Позже адвокат подтвердила задержание Гасанли силовиками, и сообщила о начале обыска в редакции. Она сообщила, что Гасанли обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции 40 тысяч евро.

Главный редактор онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы задержана сегодня ночью, примерно в 01.30 мск в бакинском аэропорту по возвращении из зарубежной командировки. Об этом сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из журналистов, сотрудничающих с Abzas Media.

«Севиндж Вагифгызы возвращалась из одной европейской страны транзитом через Стамбул. По прибытии самолета ее прямо с трапа взяли и увезли в главное управление полиции города Баку. Очевидно, задержание связано с делом Ульви Гасанли. Защитой прав Севиндж сейчас занимается адвокат Эльчин Садыгов», - рассказал он.

Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о задержании Вагифгызы. По его словам, примерно в половину четвертого ночи Вагифгызы из полиции привезли домой и там в присутствии адвоката начался обыск.

В связи с ночным временем суток представители МВД оказались не доступны для комментариев.

Севиндж Вагифгызы ранее сотрудничала с Meydan.Tv. Она начала работать журналистом в 2010 году и сразу стала писать о правах человека, о политзаключенных, имущественных правах и на другие социальные темы. Среди публикаций Вагифгызы – несколько расследований о коррупции, говорится в материале, опубликованном 18 июля 2021 года на сайте OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности).

В 2019 году Вагифгызы была оштрафована на 1000 манатов (около 600 долларов) за короткий ролик, который был опубликован на Meydan TV под названием "ВЫБОРЫ 2018: замдиректора, контролирующая "карусель" на выборах". Истицей выступила замдиректора бакинской школы Эльмира Аландарова.

Журналистки-фрилансеры Севиндж Вагифгызы, Айтен Ферхадова и Изольда Агаева были задержаны в аэропорту Баку и доставлены в ГУБОП МВД Азербайджана 20 сентября 2014 г. Девушки возвращались из Киева с медиатренинга, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист, сотрудничающий с MeydanTV, Натиг Джавадлы. После допроса они были отпущены. Полицейские в ходе допроса задавали журналисткам вопросы об их сотрудничестве с интернет-телевидением MeydanTV.

Напомним, французская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля 2021 года сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны. Среди тех, за кем следили, были журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.

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