23 ноября 2023, 23:22

Суд вынес решение об аресте Мохаммеда Кекалова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Мохаммед Кекалов, сотрудничавший с интернет-изданием Abzas Media, вопреки доводам защиты арестован на три месяца и 27 дней по обвинению в контрабанде. 

Как писал "Кавказский узел", Мохаммед Кекалов был задержан 20 ноября. Журналисты предположили, что его задержание может быть связано с его сотрудничеством с Abzas Media, и призвали власти освободить всех задержанных сотрудников издания. Кекалов не считает себя виновным по предъявленному ему обвинению в контрабанде, но признал, что сотрудничал с Abzas Media, делал для них переводы, получал за это денежное вознаграждение, сообщил защитник активиста.

20 ноября был задержан директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. Он обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции в ходе обыска 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы. Она связала задержание с расследованиями издания. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде. Вечером 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Сегодня вечером в Хатаинском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства следствия о предварительном заключении Кекалова, сообщил его адвокат по назначению Сенан Асадов. 

“В ходе судебного заседания Мохаммед выразил несогласие с предъявленным ему обвинением. Мы, защита, со своей стороны указали на отсутствие необходимости заключения его под стражу. Мы отметили, что у него в Баку есть постоянное место проживания, и он не намерен уклоняться от следствия. Мы довели до сведения и то, что молодой человек в настоящее время получает высшее образование, и необходимо позволить ему продолжать обучение. Было также обращено внимание на проблемы со здоровьем у матери Мохаммеда, а он ухаживает за ней. К сожалению, суд не учел наших доводов и избрал в отношении Кекалова меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 27 дней”, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста.

В Хатаинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об аресте Мохаммеда Кекалова.

Сотрудник Abzas Media ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Кекалов консультировал руководство этого издания. "Мохаммед не писал журналистских материалов. Несмотря на молодой возраст, он хорошо разбирается в вопросах ведения бизнеса, маркетинга, поэтому он делился знаниями, как популяризировать издание через соцсети, расширить аудиторию, увеличить число читателей, подписчиков", - сообщил он. 

Abzas Media публикует антикоррупционные расследования, касающиеся бизнеса президентской семьи и подчиненных президенту Азербайджана чиновников, а также материалы о ведущемся в Карабахе строительстве и работающих там компаниях, сообщило Meydan.TV.

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Примечание:

"Докладчики ПАСЕ потребовали от властей Азербайджана освободить Ульви Гасанли", "Азербайджанские правозащитники потребовали освободить из заключения журналистов и блогеров", "Решение суда в Баку показало репрессивный характер закона "О медиа".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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