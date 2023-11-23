Мохаммед Кекалов отказался признать вину

23 ноября 2023, 17:10

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Азербайджанский активист Мохаммед Кекалов отверг предъявленные ему обвинения в контрабанде и отказался от услуг нанятого семьей адвоката.



Как писал "Кавказский узел", Мохаммед Кекалов задержан 20 в рамках уголовного дела, сообщили 22 ноября в МВД Азербайджана, не уточнив, в чем подозревается активист. Семья и адвокат Кекалова сообщили, что их не проинформировали о месте его содержания и подробностях дела.

Мохаммед Кекалов был задержан 20 ноября. Журналисты предположили, что его задержание может быть связано с его сотрудничеством с Abzas Media, и призвали власти освободить всех задержанных сотрудников издания. 20 ноября был задержан директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. Он обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции в ходе обыска 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы. Она связала задержание с расследованиями издания. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде. Вечером 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Адвокат Ровшана Рагимова, привлеченная семьей Кекалова, встретилась с ним впервые после его задержания в Хатаинском районном управлении полиции Баку. В ходе встречи, состоявшейся в присутствии следователя, молодой человек отказался от ее услуг, сказав, что у него "уже есть адвокат". "Я объяснила Мохаммеду Кекалову его права и сказала, что у него могут быть несколько адвокатов. Но, он сказал, что "в этом нет необходимости", потому что он "не совершал преступления", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Далее она попросила предоставить ей возможность для конфиденциального общения с Кекаловым наедине, но получила отказ. "Следователь сказал, что поскольку я не приступила к выполнению обязанностей в качестве адвоката Мохаммеда Кекалова, то не могу требовать конфиденциальной встречи с ним" - отметила Рагимова.

По ее словам, по поводу правомерности отказа в конфиденциальном общении в законодательстве "существуют пробелы". "Но в любом случае, я внесла в протокол свои замечания о том, что мне не позволили встретиться с лицом, чьи права меня официально попросила на основе договора его семья, в конфиденциальной обстановке", - отметила адвокат.

По ее словам, решение об избрании меры пресечения в отношении Кекалова нет, но подозреваемый может содержаться под стражей без решения суда 48 часов и "этот срок в особых случаях может быть продлен еще на 24 часа”. Она не исключила, что первоначально, после задержания, Кекалов находился в статусе “свидетеля”, и в статус “подозреваемого” он был переведен позже. Адвокат отметила, что не заметила у Кекалова каких-либо следов насилия.

Защитником прав Кекалова “территориально” был назначен адвокат адвокатского бюро номер 12 Сенан Асадов, добавила Рагимова.

Сенан Асадов подтвердил корреспонденту “Кавказского узла”, что является защитником прав Кекалова. Он подчеркнул, что Кекалов "абсолютно не считает себя виновным" по предъявленному ему обвинению в контрабанде (статья 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы). Вместе с тем, по его словам, молодой человек признал, что сотрудничал с Abzas Media, "делал для них переводы, получал за это денежное вознаграждение".

Защитник также сообщил, что вечером 23 ноября суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении Кекалова на период следствия под стражу. Асадов при этом не исключил при этом, что “суд может принять и иную меру пресечения”.

22 ноября, сотрудник Abzas Media рассказал, что Кекалов лишь консультировал руководство издания. "Мохаммед не писал журналистских материалов. Несмотря на молодой возраст, он хорошо разбирается в вопросах ведения бизнеса, маркетинга, поэтому он делился знаниями, как популяризировать издание через соцсети, расширить аудиторию, увеличить число читателей, подписчиков", - сообщил он.

Издание Abzas Media публикует в основном антикоррупционные расследования, касающиеся бизнеса президентской семьи и подчиненных президенту Азербайджана чиновников, а также материалы о ведущемся в Карабахе строительстве и работающих там компаниях, сообщило 22 ноября Meydan.TV в своем материале "О чем писал AbzasMedia".

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