Meydan.TV: Abzas Media мог рассердить власти антикоррупционными расследованиями

23 ноября 2023, 12:33

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Уголовному преследованию руководителей издания Abzas Media предшествовали журналистские расследования о бизнесе высокопоставленных азербайджанских чиновников и об их связях с бизнес-проектами в Карабахе, указало Meydan.TV.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября был задержан директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. Он обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции в ходе обыска 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы. Она связала задержание с расследованиями издания. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде. Вечером 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Издание Abzas Media публикует в основном журналистские расследования, касающиеся бизнеса президентской семьи и подчиненных президенту Азербайджана чиновников, а материалы о ведущемся в Карабахе строительстве и работающих там компаниях, сообщило 22 ноября Meydan.TV в своем материале "О чем писал AbzasMedia".

Самое свежее из этих расследований касается семейного капитала главы МИД Джейхуна Байрамова, отмечается в публикации. "В расследовании говорится о принадлежащих министру компаниях. Сообщается, что в 2013 году, когда Дхейхун Байрамов поступил на государственную службу, он был директором частной юридической компании. По идее, став чиновником, он должен был распрощаться со своим бизнесом, но не сделал этого".

Среди клиентов этой юридической компании значатся в том числе государственные организации. При этом, когда Джейхун Байрамов был акционером компании, ее чистая прибыль в 2013 году составила 452 тысяч манатов (около 266 тысяч долларов), а в 2014 году – 263 тысячи манатов (около 155 тысяч долларов), а сумма нераспределенной прибыли компании в 2014 году превысила 2,4 миллиона манатов (около 1,4 миллиона долларов).

"Хотя впоследствии Джейхун Байрамов ушел с позиции директора компании, но до 10 мая 2017 года оставался держателем акций. А год спустя, 10 мая 2018 года, на собрании акционеров в составе пяти человек в качестве владельца 30-процентного пакета акций был указан уже не он сам, а его жена Айгюн Байрамова. В расследовании упоминается также сын министра Рагим Байрамов и компания «Integrity Qroup», исполнительным директором которой он является", - сообщило Meydan.TV.

В расследовании Abzas Media, посвященном строительству водохранилищ и водозаборов на территориях Карабаха, говорилось, что эти проекты реализуются местными и турецкими компаниями, в том числе имеющими миллионные долги по налогам. "В частности, речь идет об ООО «North West Construction». Хотя, согласно законодательству, компания с налоговой задолженностью не может участвовать в тендере. В расследовании говорится, что среди соучредителей латвийской дочерней компании этого ООО, «North West Baltic» встречается имя Руфата Гулиева – соучредителя и директора «Азербайджанского торгового дома» в Латвии, относящегося к Министерству экономики Азербайджана", - говорится в публикации.

Юридический адрес другой компании, работающей в этой сфере в Карабахе (Hydrotrans Engineering Mühəndislik Mərkəzi), совпадает с регистрационным адресом ОАО Евро-Азиатской строительной корпорации «EVRASCON», связанной с бывшим заместителем премьер-министра страны Абидом Шарифовым. "Компания известна как исполнитель самых крупных государственных заказов в стране. Ремонтно-восстановительные работы на плотинах водохранилищ «Кендаланчай» осуществляет компания «RAMCO», получившая на это около 11,5 млн. манатов [около $6,5 млн]. Официальным представителем созданного в 2010 году ЗАО «RAMCO» является Ровшан Абдуллаев. На имя Абдуллаева и членов его семьи зарегистрировано еще множество других компаний. Часть из них связана с Азером Асадовым, являвшимся до 2020 года завотделом в Министерстве налогов. Кроме того, Азер Асадов – сын бывшего советника министра по налогам, директора Бизнес-центра Экономического университета Асафа Асадова", - указало Meydan.TV.

Еще одно расследование Abzas Media было посвящено строительным работам в Агдаме. Там заказчиком строительства средней школы является министерство науки и образования, заключившее договор с ЗАО «Uni Ko» без проведения конкурса на закупку.

"Разница в цене между предложениями компаний, объявленных победителями второго и третьего по счету тендеров – ООО «Archico» и ЗАО «PBA» – составила всего 60 манатов [около $35]. В итоге, в декабре 2021 года контракт на сумму 197 тысяч манатов [около $116 тыс.] был подписан с ЗАО «PBA». Директор этой компании Мирджафар Джафаров является также заместителем директора «Uni Ko». На своем сайте «Uni Ko» представляет «PBA» в качестве дочернего предприятия. То есть компания, проектирующая школу, и компания, строящая ее, на самом деле, находятся «под одним зонтиком»", - отмечается в публикации.

Кроме того, по данным Abzas Media, строительством в Агдаме комплекса из шести жилых домов занимается ООО «PMD Group», входящая в состав структурного подразделения «PASHA Holding», который в свою очередь принадлежит членам семьи президента Ильхама Алиева. "Помимо жилого комплекса, компания «PMD Group» также приступила к строительству в Агдаме двух отелей: Park Forest Hotel Agdam на 110 номеров и City Hotel Agdam на 130 номеров", - сообщило Meydan.TV.

Напомним, 20 ноября был также задержан 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается занимался социальными проектами и поддержкой лиц с ограниченными физическими способностями. Журналисты предположили, что его задержание может быть связано с его сотрудничеством с Abzas Media.

Сегодня в полиции подтвердили, что Мохаммеду Кекалову предъявлено обвинение в контрабанде по тому же делу, что и директору и главреду издания Abzas Media.

Ранее, 22 ноября, сотрудник Abzas Media рассказал, что Кекалов лишь консультировал руководство издания. "Мохаммед не писал журналистских материалов. Несмотря на молодой возраст, он хорошо разбирается в вопросах ведения бизнеса, маркетинга, поэтому он делился знаниями, как популяризировать издание через соцсети, расширить аудиторию, увеличить число читателей, подписчиков", - сообщил он.

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