Полиция Азербайджана подтвердила задержание активиста Кекалова

22 ноября 2023, 16:05

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Активист Мохаммед Кекалов задержан в рамках уголовного дела, сообщило МВД Азербайджана. Семья и адвокат Кекалова сообщили, что их не проинформировали о месте его содержания и подробностях дела.

Как писал "Кавказский узел", нанятому семьей Кекалова адвокату спустя сутки после его задержания не удалось установить место содержания активиста. Журналисты предположили, что его задержание может быть вызвано его сотрудничеством с Abzas Media и призвали власти освободить всех задержанных по надуманным обвинениям сотрудников издания.

20 ноября стало известно о задержании директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. Адвокат сообщила, что Гасанли обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции в ходе обыска 40 тысяч евро. В ночь на 21 ноября была задержана и Севиндж Вагифгызы. Из полиции ее привезли домой, где в присутствии адвоката начался обыск. Вагифгызы связывает задержание с расследованиями, которое проводило издание. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде. Вечером 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сегодня подтвердили, что Кекалов задержан. "Мохаммед Кекалов привлечен к уголовной ответственности по соответствующему делу. В отношении него ведется расследование, он обеспечен адвокатом", - сказал сотрудник пресс-службы МВД, отвечая на запрос корреспондента "Кавказского узла" около 14.00 (13.00 по мск) 22 ноября, не уточнив, в чем подозревается или обвиняется Кекалов и где он содержится.

Адвокат Ровшана Рагимова (также упоминается в СМИ как Рагимли - прим. "Кавказского узла"), с которой семья Кекалова заключила договор на защиту прав активиста, сказала, что не располагает информацией о месте содержания Кекалова и инкриминируемых ему деяниях. "Я не знаю, кого ему назначили адвокатом. Семья Мохаммеда заключила со мной договор. Мне из МВД, главного управления полиции, аппарата омбудсмена уже третьи сутки не предоставляют информации о месте содержания моего подзащитного”, - сказала адвокат.

Она отметила, что семье активиста также не предоставляют информации о месте его содержания и инкриминируемых ему действиях.

Адвокат подчеркнула, что в течение 48 часов задержанному должно быть предъявлено обвинение или он должен быть отпущен. "Больше этого срока никто не может быть содержаться под стражей без решения суда. Недопуск к нему адвоката, привлеченного его семьей, непредоставление семье информации об его судьбе является нарушением законов Азербайджана и Европейской конвенции о правах и свободах человека", - сказала Рагимова.

Брат активиста Гейдар Кекалов также отметил, что после задержания семья никакой информацией об его судьбе не располагает. "Ни нам, ни нашему адвокату не сообщают о том, где содержится Мохаммед в чем его обвиняют”, - сказал Г.Кекалов корреспонденту “Кавказского узла” в 14.30 (13.30 по мск). По его словам, родные удивлены задержанием 21-летнего активиста. "Мохаммед занимался социальными проектами, которые были направлены на улучшение условий для лиц с ограниченными физическими возможностями. Это его работа была прозрачна, об этом как положительном опыте сообщали медиа. Поэтому мы удивлены и шокированы его задержанием”, - сказал Гейдар Кекалов.

Он рассказал о проектах своего брата. "Мохаммед разработал приложение Kekamaps.com, в котором собираются данные о местах в Баку, неприспособленных для людей с ограниченными возможностями. Волонтеры, любой другой желающий может вносить на эту карту места, где нет специальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. За последние два года Мохаммед с группой волонтеров проверили на доступность более ста километров, отметили тысячи зданий, в которых нет соответствующих условий для людей с ограниченными возможностями. Эта работа важна для привлечения внимания госорганов с целью решения выявленных проблем", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, у активиста есть стартап-проект Kekalove Adaptive, в рамках которого разрабатывается "адаптивная одежда для людей с ограниченными физическими возможностями". "Мохаммед создал команду дизайнеров и портных, которые создают удобную и комфортную одежду для таких людей", - отметил Гейдар Кекалов.

По его словам, "начинания" его брата получили международное признание и были финансово поддержаны структурами Евросоюза. Он добавил, что семье неизвестно о сотрудничестве брата с Abzas Media.

Сотрудник Abzas Media на условиях анонимности рассказал, что Кекалов предоставлял консультации руководству издания. "Мохаммед не писал журналистских материалов. Несмотря на молодой возраст, он хорошо разбирается в вопросах ведения бизнеса, маркетинга, поэтому он делился знаниями, как популяризировать издание через соцсети, расширить аудиторию, увеличить число читателей, подписчиков", - сообщил он.

В аппарате омбудсмена корреспонденту “Кавказского узла” сказали, что в связи с запросом адвоката Кекалова о выяснении места его задержания, направлен запрос в МВД.

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