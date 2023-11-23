Адвокаты Эльчин Садыгов и Зибейда Садыгова. Коллаж "Кавказского узла". Фото: пресс-служба Meydan.tv https://www.meydan.tv

23 ноября 2023, 19:54

Адвокаты руководителей Abzas Media призвали Европейский суд защитить источники издания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защитники директора онлайн-издания Abzas Media Ульви Гасанли и главного редактора Севиндж Вагифгызы попросили Европейский суд в ближайшие дни запретить властям Азербайджана проводить проверку изъятых при обысках компьютеров и телефонов, чтобы сохранить конфиденциальность источников издания.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября был задержан директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. Он обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции в ходе обыска 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы. Она связала задержание с расследованиями издания. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде. Вечером 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Издание Abzas Media публикует в основном антикоррупционные расследования, касающиеся бизнеса президентской семьи и подчиненных президенту Азербайджана чиновников, а также материалы о ведущемся в Карабахе строительстве и работающих там компаниях, сообщило 22 ноября Meydan.TV в своем материале "О чем писал AbzasMedia".

Адвокаты Эльчин Садыгов и Зибейда Садыгова 23 ноября направили обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой "в соответствии "Правилом 39" регламента суда в приоритетном порядке, вне очереди" рассмотреть и удовлетворить данное заявление. 

Адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов пояснил необходимость срочного рассмотрения жалобы. "Во время обыска представители следствия без решения суда изъяли компьютеры и другие электронные носители Abzas Media. Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы являются журналистами-расследователями. Есть необходимость в защите их источников. Мы просим срочного вмешательства ЕСПЧ, ибо на основе информации, содержащейся в изъятых компьютерах, мобильных телефонах, других электронных носителях правительство может установить их источники. В таком случае, будет неминуемым преследование, наказание источников. Поэтому мы просим ЕСПЧ запретить правительству проведение подобных мер и немедленно вернуть изъятое оборудование". 

По его словам, в 2018 году ЕСПЧ по схожему делу обязал органы власти Украины “удержаться от доступа к любым данным с телефона” журналистки Натальи Седлецкой. "Мы надеемся, что и в случае Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы сегодня или завтра суд рассмотрит наше заявление, удовлетворит его, защитит источники информации их журналистских расследованиях, вернет оборудование издания и арестованных журналистов”, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гасанли Зибейда Садыгова.

Адвокат Садыгов также сообщил о встрече с Вагифгызы в Бакинском СИЗО-1. "Журналистка сохраняет бодрость духа, жалоб на условия содержания у нее нет. Севиндж Вагифгызы сказала, что не свернет с занятого пути и когда это станет возможным, то продолжит журналистскую деятельность, свои расследования", - отметил адвокат.

Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями Abzas Media и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали в совместном заявлении три докладчика ПАСЕ и призвали освободить журналиста. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

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Примечание:

"Мохаммед Кекалов отказался признать вину", "Азербайджанский активист Кекалов обвинен по делу руководителей Abzas Media", "Азербайджанские правозащитники потребовали освободить из заключения журналистов и блогеров".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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