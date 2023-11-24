Журналисты пообещали продолжить расследования Abzas Media

24 ноября 2023, 21:22

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Международная сеть журналистов Forbidden Stories осудила уголовное преследование в Азербайджане сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

Как писал "Кавказский узел", арест директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября в совместном заявлении три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

20 ноября Ульви Гасанли был задержан и обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы связала уголовное дело с тем, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы, ей также предъявлено обвинение в контрабанде. 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories и ее партнеры выступили с заявлением, в котором осудили "необоснованные и произвольные аресты" журналистов Abzas Media – Гасанли, Вагифгызы и Кекалова.

"Выдвинутые против них обвинения являются еще одной уловкой властей Баку с целью заглушить последние оставшиеся в стране независимые голоса. Адвокаты журналистов подали жалобу в Европейский суд по правам человека в соответствии с Правилом 39 регламента в связи с конфискацией нескольких принадлежащих журналистам жестких дисков, телефонов и компьютеров”, - подчеркивается в документе.

В последние месяцы, далее отмечает Forbidden Stories, журналисты Abzas Media "опубликовали, разоблачающие коррупцию расследования, направленные против лиц, близких к президенту Азербайджана Ильхама Алиеву, включая главу службы его безопасности Бейляра Эюбова и министра иностранных дел Джейхуна Байрамова".

Издание Abzas Media публикует в основном антикоррупционные расследования, касающиеся бизнеса президентской семьи и подчиненных президенту Азербайджана чиновников, а также материалы о ведущемся в Карабахе строительстве и работающих там компаниях, сообщило 22 ноября Meydan.TV в своем материале "О чем писал Abzas Media".

Forbidden Stories контактировала с Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммедом до их ареста. Вместе со своими партнерами Forbidden Stories продолжит расследования журналистов Abzas Media с того места, на котором они остановились, далее отмечено в заявлении. "Очень важно, чтобы их расследования продолжались и публиковались в массовом масштабе во имя всеобщего интереса и доступа к информации. Они остановили посланников, но не остановят послание", - сказал журналист и директор Forbidden Stories Лоран Ришар.

Власти не могут остановить расследования журналистов путем арестов, считают авторы заявления. "Мы решительно осуждаем арест Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохамеда Кекалова. Власти Азербайджана должны понять одно: они не могут остановить расследования путем ареста журналистов. Напротив, журналисты со всего мира будут продолжать их работу до тех пор, пока правда не восторжествует и все правонарушения не будут раскрыты", — сказали лауреаты Пулитцеровской премии, авторы расследования “Панамское досье” Бастиан Обермайер и Фредерик Обермайер.

Forbidden Stories, международная сеть журналистов-расследователей, которая занимается работой убитых, задержанных и находящихся под угрозой репортеров. С момента создания в 2015 году 60 новостных организаций и более 150 журналистов из 49 разных стран и пяти континентов работали над совместными расследованиями, координируемыми Forbidden Stories, которая базируется во Франции, говорится на сайте организации.

Поддержку журналистам Abzas Media выразила главный редактор OCCRP (Проект по освещению организованной преступности и коррупции) Миранда Патручич. "Мощный судебный и полицейский аппарат Азербайджана в очередной раз используется для того, чтобы заставить замолчать журналистов, разоблачающих коррупцию и преступность. Мы поддержим наших коллег-журналистов в их стремлении к истине и объединим усилия, чтобы еще раз разоблачить правонарушения в высших эшелонах власти Азербайджана", — отметила Патручич.

Авторы заявления отметили, что "президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается искоренить любой вид плюрализма, с 2014 года он ведет безжалостную войну против оставшихся критических голосов страны”. "Большинство независимых СМИ были вынуждены замолчать или были изгнаны. В рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ" за 2023 год Азербайджан занял 151-е место из 180 стран”, - говорится в заключение заявления Forbidden Stories и ее партнеров.

Осудила аресты журналистов Abzas Media и международная правозащитная организация Freedom Now. В заявлении организации указывается, что Гасанли ранее подвергался задержаниям и допросам из-за того, что опубликовал в Facebook фотографии двух полицейских, ответственных за задержание журналистов, освещавших экологический протест и съемку протестной акции феминисток. "Вагифгызы также подвергалась преследованиям за свою работу, в том числе с использованием шпионской программы Pegasus", - далее отмечает Freedom Now.

"Несмотря на конституционную защиту свободы выражения мнений, медиа-климат в Азербайджане чрезвычайно ограничителен, что вынуждает независимых журналистов и блоггеров подвергаться самоцензуре или иным репрессиям со стороны правительства. На октябрь 2023 года по меньшей мере шесть журналистов находятся в заключении по политически мотивированным обвинениям. Проправительственные правящие элиты осуществляют практически полный контроль над традиционными средствами массовой информации, такими как телевидение, радио и газеты. В декабре 2021 года Азербайджан принял новый Закон о медиа, который дал властям право жестко наказывать СМИ и журналистов без особых оснований. Новый закон требует, чтобы средства массовой информации были зарегистрированы и принадлежали гражданам Азербайджана, постоянно проживающим в стране, а также налагает требования к минимальному количеству ежедневных материалов, которые средства массовой информации должны выпускать. Журналисты также должны зарегистрироваться в правительстве и выполнить другие жесткие требования. Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала новый закон за несоблюдение международных стандартов свободы выражения мнений, отметив, что закон "направлен на ограничение деятельности СМИ", - подчеркивается в заявлении Freedom Now.

Организация призвала правительство Азербайджана немедленно освободить журналистов и снять с них все обвинения.

К освобождению Гасанли, Вагифгызы и Кекалова призвала и другая международная правозащитная организация Human Rights Watch. "Журналистам предъявлены ложные обвинения в контрабанде, хотя суд не смог предоставить каких-либо конкретных фактов, оправдывающих длительное предварительное заключение", - отметила организация.

"Азербайджанские власти выдвигают сомнительные карательные уголовные обвинения против своих критиков", - сказал заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия, заявив, что Гасанли, Вагифгызы и Кекалов должны быть немедленно освобождены".

В нарушение гарантий против произвольного задержания, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека, Бакинский суд принял абстрактные и необоснованные основания для предварительного заключения Гасанли и Вагифгызы, далее отмечает HRW. “Следователи утверждали, что Гасанли и Вагифгызы скроются, помешают расследованию или совершат другое преступление, но не представили никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Они просто перечислили установленные азербайджанским законодательством основания для отказа в освобождении под залог. Предварительное заключение должно быть крайней мерой, оправданной конкретными фактами и личными обстоятельствами, имеющими отношение к обвиняемому", - считает HRW.

Задержания Гасанли, Вагифгызы и Кекалова последовали за арестом в июле известного ученого и активиста Губада Ибадоглу, по ложным обвинениям в производстве, приобретении или продаже фальшивых денег и экстремизме, обращает внимание HRW.

"Хотя обвинения разные, цель, похоже, одна: заглушить критиков правительства и послать пугающие сигналы отважным журналистам и активистам в Азербайджане", - сказал Гогия. "Власти должны немедленно освободить Гасанли, Вагифгызы и Кекалова и снять с них ложные обвинения", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" писал, что 20 ноября был задержан 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими способностями. Ему предъявлено обвинение в контрабанде по тому же делу, что и директору и главреду издания Abzas Media. Кекалов отверг обвинение и отказался от нанятого семьей адвоката. 23 ноября суд заключил Кекалова под стражу. Ранее сотрудник Abzas Media сообщил "Кавказскому узлу", что Кекалов лишь консультировал руководство издания.

23 ноября адвокаты Гасанли и Вагифгызы обратились в ЕСПЧ с просьбой запретить властям Азербайджана проводить проверку изъятых при обысках компьютеров и телефонов журналистов, чтобы сохранить конфиденциальность источников издания.

"Мы просим срочного вмешательства ЕСПЧ, ибо на основе информации, содержащейся в изъятых компьютерах, мобильных телефонах, других электронных носителях правительство может установить их источники. В таком случае будет неминуемым преследование, наказание источников", - пояснил адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов.

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