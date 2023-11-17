Активисты провели флешмоб в защиту Ибадоглу

17 ноября 2023, 18:06

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Власти Баку отказались согласовать акцию в поддержку ученого-экономиста Губада Ибадоглу, флешмоб был проведен в офисе Союза интеллигенции Азербайджана, рассказали его участники. Состояние Ибадоглу в СИЗО ухудшилось, но должного лечения он не получает, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября суд отказался освободить ученого и политика Губада Ибадоглу из-под стражи под имущественный залог, а 3 ноября апелляционный суд оставил в силе это решение. 16 ноября суд продлил еще на три месяца срок ареста Ибадоглу.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. В поддержку арестованного ученого выступали также Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных. 31 октября комиссия по правам человека Конгресса США и Госдепартамент США в очередной раз потребовали освободить Ибадоглу.

Сегодня в офисе Союза интеллигенции Азербайджана был проведен флешмоб с требованием освобождения Ибадоглу.Его участники подняли портреты ученого с лозунгом “Свободу Губаду Ибадоглу!”.

Акция была приурочена ко Дню национального возрождения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ее участник, директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

"35 лет назад в этот день азербайджанский народ поднялся на борьбу за национальную независимость, свободу и демократию. Мы достигли независимости, но, к сожалению, борьба за свободу и демократию продолжается. Поборники свободы, даже такие, как политик и известный не только в стране, но и в международных академических кругах профессор экономики Губад Ибадоглу все еще оказываются за решеткой. В День национального возрождения мы привлекли своей акцией внимание к судьбе Губада Ибадоглу. Содержание его в тюрьме, в то время, как мировая демократическая общественность неустанно призывает к его освобождению наносит урон имиджу страны на международной арене”, - сказал Алиев.

17 ноября 1988 года на площади Ленина (площадь Свободы) в Баку начались массовые митинги протеста против политики центральных властей Советского Союза, в ходе которых впервые прозвучали призывы к выходу Азербайджана из состава СССР. 22 ноября в Баку были стянуты большие силы советских войск и введен комендантский час. В ночь с 3 на 4 декабря митингующие были разогнаны, около 400 из них - арестованы. С 1992 года 17 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник День национального возрождения.

С ним согласился другой участник акции, координатор Центра против репрессий и пыток, бывший член Коллегии адвокатов, эксперт в области права Намизад Сафаров.

“Вот уже почти четыре месяца Губада Ибадоглу содержат в тюремном заключении по откровенно ложным, сфабрикованным обвинениям, в достоверность которых никто не верит. Власти вызывающе игнорируют многочисленные призывы активистов, известных в мире деятелей науки, международных структур и государственных деятелей демократических государств освободить Губада Ибадоглу. Такое отношение к честному человеку, яркому представителю азербайджанской интеллигенции наносит огромный ущерб авторитету азербайджанского государства, подрывает веру в него общественности и граждан страны”, - сказал Сафаров корреспонденту “Кавказского узла”.

Дело Ибадоглу "однозначно политическое", считает член НПО “Линия защиты” Зафар Ахмедов. "Обвинения, выдвинутые Губаду Ибадоглу, абсолютно неправдоподобны. Ни один разумный человек не поверит в том, что известный ученый-экономист, преподающий в передовых западных вузах, занимался изготовлением и распространением фальшивых денег. Обвинение в "распространении религиозно-экстремистской литературы" также не подходит к этому абсолютно светскому человеку с либеральными взглядами. Очевидно, что его наказывают за оппозиционную деятельность, расследование и выявление фактов коррупции, инициативу конфисковать на Западе активы азербайджанской элиты и направить эти средства в фонд образования азербайджанской молодежи, чтобы способные люди могли учиться в передовых университетах мира”, - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Баку не согласовали акцию в защиту Ибадоглу и потому она была проведена в офисе Союза интеллигенции, отметил он. "Но это еще более подчеркнуло смысл акции - демонстрацию преследования яркого представителя интеллигенции", - отметил он.

Посетившая сегодня своего подзащитного в СИЗО адвокат Зибейда Садыгова отметила негативную динамику в состоянии здоровья Ибадоглу.

"Губаду Ибадоглу становится все хуже. Когда я пришла, он уже сидел в комнате для встреч. Но когда он уходил, то я увидела, как Губад Ибадоглу медленно вставал с сиденья. Он держался за спину и видно было как из-за боли с трудом и медленно выпрямлял ее. Сегодня в очередной раз Главное медицинское управление Минюста отказало ему в проведении физиотерапии, заявив об отсутствии “необходимости” в этом. У Ибадоглу проблемы с позвоночником и физиотерапия несколько облегчила бы его состояние. Но даже в этом ему отказывают. Я уже не говорю о проведении комплексного лечения его хронических болезней. Ему не направляют врачей, не назначают лечения. Наши просьбы прислать врачей также не удовлетворяются", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Между тем, ЕС повторил призыв к освобождению Ибадоглу. "ЕС сожалеет о решении продлить срок предварительного заключения выдающегося ученого и активиста Губада Ибадоглу до 7 месяцев. Мы призываем власти Азербайджана обеспечить ему доступ к необходимой медицинской помощи, а также немедленно освободить его и активиста Бахтияра Гаджиева”, - написал 16 ноября в своем микроблоге X пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике.

Напомним, 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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