Состояние здоровья Ибадоглу ухудшилось в бакинском изоляторе

23 октября 2023, 14:03

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Проблемы со здоровьем арестованного в Баку Губада Ибадоглу усугубились, но ему не назначают эффективного лечения, а родственникам не выдают результаты его медицинских обследований, рассказал брат политика. Государство ответственно за здоровье заключенных, напомнил адвокат Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ обеспечить эффективную медицинскую помощь арестованному Губаду Ибадоглу. Состояние оппозиционера ухудшилось, рассказал его брат. Ранее, 4 октября, брат политика сообщил, что Губад Ибадоглу почти не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения проблемы с позвоночником. Защита уведомила ЕСПЧ о том, что власти Азербайджана не выполняют предписание обеспечить Ибадоглу эффективной медицинской помощью.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике. Кроме того, власти Азербайджана обязаны регулярно информировать ЕСПЧ о результатах лечения оппозиционера.

Состояние здоровья Ибадоглу в бакинском СИЗО-1 всё более ухудшается, при этом ему не только не оказывают эффективной медицинской помощи, но и не выдают результаты медицинских обследований, рассказал сегодня брат политика Галиб Байрамов.

По его словам, 13 октября в Центральной клинической больнице арестованному провели магнитно-резонансное томографическое (МРТ) и компьютерно-томографическое (КТ) медицинские обследования. "С того дня мы не можем добиться от Главного медицинского управления Минюста результатов исследований. Проблемы с позвоночником у Губада еще более усугубились. У него обострились боли, и ему все тяжелее и тяжелее ходить. Степень серьезности проблемы можно будет оценить после представления диска с результатами МРТ. Однако диск со снимками нам не выдают. По симптомам, как нам говорят знакомые врачи, очевидно, у Губада позвоночная грыжа, смещение позвоночных дисков, ущемление нервов. Однако начальник медицинско-санитарной части Бакинского СИЗО-1 Рашад Гусейнли нам заявляет, что у Губада всего лишь «остеохондроз». Ему прописывают обезболивающие мази, которые не помогают", - рассказал Байрамов.

Он также указал на обострение у Ибадоглу проблем с сахарным диабетом. "Несмотря на то, что эндокринолог Главного медицинского управления Минюста вместо таблеток назначил инсулин, никаких улучшений нет. Уровень сахара в крови на «сытый желудок» даже в лучшем случае бывает не менее 300, хотя не должен превышать 180. Из-за того, что сахарный диабет у него длительное время на высоком уровне, у нас появляются опасения, что это может вызвать негативные процессы в зрении и почках брата", - сказал Байрамов.

По его словам, к брату приходил офтальмолог. "Но он проверял только зрение по банальным таблицам с различными размерами букв. Хотя больному сахарным диабетом обязательно надо провести офтальмоскопию (обследование сетчатки глаза, капилляров, нервов). Для обследования почек брали образцы крови […], но результатов уже неделю нет. Ультразвуковое обследование внутренних органов вообще сочли «нецелесообразным». Также мы не знаем о процессах в сердечно-сосудистой системе, ранее у него наблюдалось расширение аорты. У моего брата наблюдаются также нарушения нервной системы. Результатов обследований нам не дают, лечения сами не назначают. При этом Пенитенциарная служба не допускает к Губаду врача азербайджанского представительства Красного Креста", - сказал Байрамов.

Сотрудник Пенитенциарной службы воздержался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что вопросы здравоохранения заключенных относятся к компетенции Главного медицинского управления Минюста. В этом ведомстве отказались от комментариев, сославшись на отсутствие полномочий предоставлять публичную информацию относительно состояния здоровья заключенных.

Государство ответственно за состояние здоровья людей, содержащихся в местах принудительного лечения, сказал адвокат Ибадоглу Бахруз Байрамов. "В случае с Губадом Ибадоглу есть также предписание ЕСПЧ о принятии обеспечительных мер по охране его здоровья. Отсутствие эффективного лечения означает нарушение прав Ибадоглу, гарантированных Европейской конвенцией прав и свобод человека. А состояние Губада Ибадоглу все более ухудшается. Из-за спинных болей, которые отдают в ноги, он с трудом передвигается. Он очень вял. Видимо, от высокого уровня сахара в крови он выглядит усталым и изможденным", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 25 августа 52-летнему лидеру Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученому-экономисту Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Ранее, сразу после задержания Ибадоглу 23 июля, в провластных азербайджанских СМИ и турецких медиа распространилась информация, что политик обвиняется в связях с организацией ФЕТО, признанной турецкими властями террористической. На следующий день стало известно, что ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана 1 . По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Преследование политика и ученого вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Европарламент 14 сентября призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

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