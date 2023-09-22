ЕСПЧ обязал власти Азербайджана обеспечить лечение Ибадоглу

22 сентября 2023, 01:16

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Суд по правам человека в Страсбурге принял обеспечительные меры по делу арестованного в Азербайджане оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу. Правительство Азербайджана обязано обеспечить Ибадоглу обследование в специализированной гражданской клинике и эффективное лечение, следует из постановления ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", преследование азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Европарламент 14 сентября призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял постановление об обеспечительных мерах по делу арестованного в Азербайджане оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его брат Галиб Байрамов.

Постановление предписывает правительству Азербайджана обеспечить Ибадоглу в обязательном порядке эффективную медпомощь и, в частности, обследование в специализированной гражданской клинике, пояснил Байрамов. Кроме того, власти Азербайджана обязаны регулярно информировать ЕСПЧ о результатах лечения оппозиционера.

Адвокат Ибадоглу Бахруз Байрамов подтвердил информацию о принятом судом в Страсбурге постановлении. Он отметил, что обеспечительные меры суд принял после обращения защиты, сославшись на правило 41 своего регламента. Это правило устанавливать срочность для рассмотрения приоритетных вопросов, к которым относится, среди прочего, защита здоровья заявителей.

«И основываясь на правиле 39 регламента, которое наделяет суд правом обязывать правительства принимать обеспечительные меры, ЕСПЧ предписал властям Азербайджана безотлагательно оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь. В постановлении не установлены сроки исполнения, что означает, что оно должно выполняться незамедлительно. ЕСПЧ будет периодически требовать от властей информации о принятых мерах. Ибадоглу должен быть обследован в специализированной гражданской клинике, где должны быть условия для исследования его состояний: сахарного диабета, сердечно-сосудистого заболевания, зоба щитовидной железы», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Защитник добавил, что сейчас Ибадоглу переведен из переполненнойкамеры в более-менее приемлемые условия: в помещении, помимо него, содержатся только два человека. Вместе с тем у политика сохраняются проблемы со здоровьем – по-прежнему высок уровень сахара в крови, артериальное давление периодически резко повышается, также его беспокоит зоб.

Адвокат считает, что пенитенциарная система обязана уже в ближайшие дни обеспечить Ибадоглу условия для обследования в гражданской клинике. Он отметил, что семья политика готова оплатить медицинские расходы.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

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