Суд в Баку оставил в силе отказ обеспечить лечение Губада Ибадоглу

09 октября 2023, 17:19

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Апелляционная инстанция в Баку не удовлетворила жалобу на отказ обеспечить эффективную медицинскую помощь арестованному ученому и политику Губаду Ибадоглу. Состояние оппозиционера ухудшилось, рассказал его брат.

Как писал "Кавказский узел", содержащийся в СИЗО Губад Ибадоглу почти не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения проблемы с позвоночником, рассказал 4 октября его брат Галиб Байрамов. Защита Ибадоглу уведомила ЕСПЧ о том, что власти Азербайджана не выполняют предписание обеспечить Ибадоглу эффективной медицинской помощью.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и и обследованием в специализированной гражданской клинике. Кроме того, власти Азербайджана обязаны регулярно информировать ЕСПЧ о результатах лечения оппозиционера.

Сегодня Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на отказ обеспечить Губада Ибадоглу своевременной и эффективной медпомощи в СИЗО, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

"Состояние Губада Ибадоглу ухудшалось в СИЗО практически со дня ареста. Никакой эффективной медицинской помощи ему не оказывалось. Его дважды обследовали, но лечения не назначали. Ему даже не выдавали результатов обследования. В конце августа мы обратились с ходатайством в Наримановский районный суд обеспечить принятие мер по эффективной медпомощи Ибадоглу и одновременно просили ЕСПЧ применить временные обеспечительные меры в связи с ухудшением здоровья Ибадоглу. После этого нам выдали результаты обследований, но неполные и искаженные. Наше ходатайство Наримановский суд в сентябре отклонил, и мы подали апелляционную жалобу", - рассказала адвокат.

По ее словам, сегодня защита обратила внимание суда на то, что не выполнено предписание ЕСПЧ о проведении обследования Ибадоглу в специализированной клинике и проведении ему компьютерной томографии сердца.

"Более того, за последнее время у Ибадоглу возникли боли в позвоночнике, он стал с трудом ходить. Только спустя две недели, в прошлую субботу [7 октября] к нему пришел врач. И то визуально осмотрел, никакого лечения не назначил и даже не рекомендовал проведение МРТ-обследования. Мы указали, что Ибадоглу только меряют давление, никакого комплексного обследования и лечения нет. Но апелляционный суд оставил нашу жалобу без удовлетворения. Теперь мы обратимся с жалобой в ЕСПЧ по существу вопроса. Мы будем просить ЕСПЧ признать нарушение права Ибадоглу на охрану здоровья и права не подвергаться бесчеловечному обращению", - сказала адвокат.

Здоровье Ибадоглу продолжает ухудшаться, подтвердил брат политика Галиб Байрамов. "Губаду каждый день делают по два укола обезболивающего из-за болей в спине. У него что-то серьезное с позвоночником. Но государство, ответственное за здоровье заключенных, никаких мер не предпринимает", - сказал Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Ибадоглу.

Сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы воздержался от комментариев, сославшись на то, что ответственным за здоровье заключенных ведомством является главное медицинское управление Минюста. Однако в этом управлении отказались от комментариев «вопросов, касающихся персональных данных заключенных», передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 25 августа создателю и председателю оппозиционной Партии демократии и благоденствия Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Ранее, сразу после задержания Ибадоглу 23 июля, в провластных азербайджанских СМИ и турецких медиа распространилась информация, что политик обвиняется в связях с организацией ФЕТО, признанной турецкими властями террористической. На следующий день стало известно, что ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 1 УК Азербайджана. По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Преследование политика и ученого вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Европарламент 14 сентября призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

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