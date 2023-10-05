Состояние здоровья Ибадоглу ухудшилось в СИЗО

05 октября 2023, 07:14

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Содержащийся в СИЗО председатель Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу почти не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения проблемы с позвоночником, рассказал его брат Галиб Байрамов. Защита Ибадоглу уведомила ЕСПЧ о том, что власти Азербайджана не выполняют предписание суда обеспечить Ибадоглу эффективной медицинской помощью, отметил адвокат Бахруз Байрамов.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября соратники председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу провели в Баку акцию протеста с требованием перевести его из СИЗО в специализированную клинику, согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 4 октября азербайджанские правозащитники включили Ибадоглу в список политзаключенных.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Губаду Ибадоглу стало трудно ходить, сообщил его брат Галиб Байрамов. "У Губада остаются и осложняются проблемы со здоровьем. Уровень сахара в крови уже в 3 раза превышает норму. Прогрессирует расширение аорты, что повышает риски ее разрыва. Для установления степени расширения аорты необходимо провести компьютерную томография с контрастным веществом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В субботу, 30 сентября, начальник медчасти Бакинского СИЗО-1 Рашад Гусейнли обещал изыскать возможности для проведения этого обследования, добавил Байрамов.

"4 октября он сказал брату, что в главном медицинском управлении Минюста такого аппарата нет, предложил провести КТ-обследование в частной клинике за наш счет. Когда же мой брат сказал этому доктору почему такого оборудования нет, если из госбюджета на содержание пенитенциарной системы выделяются десятки миллионов средств?", – добавил брат Ибадоглу.

Родственники не против того, чтобы Ибадоглу прошел обследование в частной клинике, но считают, что в этом случае ему должны изменить меру пресечения, пояснил Байрамов. "Чтобы, находясь на свободе, он мог получить возможности комплексного обследования и лечения, а не просто его единовременного вывоза на КТ [компьютерную томографию]", – сказал он.

У Ибадоглу обострились проблемы с позвоночником, продолжил Байрамов.

"Из-за болей в спине мой брат в день принимает по три обезболивающих лекарства. Из-за этого у Губада возникли трудности с передвижением. Он с трудом стал передвигаться. В связи с болезнью позвоночника врачи в Лондоне, где мой брат преподавал, рекомендовали ему периодически проходить курс терапии. Однако из-за ареста Губад не смог пройти необходимый курс физиотерапии", – объяснил брат Ибадоглу.

Власти Азербайджана не исполняют решение ЕСПЧ об обеспечении Ибадоглу эффективной медицинской помощью. "Страсбургский суд постановил предоставить Губаду возможность срочно пройти обследование и лечение в гражданской клинике. Но это решение не выполнено до сих пор", – отметил брат политика.

Защита Ибадоглу направила в ЕСПЧ письмо о том, что власти Азербайджана не выполняют решение суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла". адвокат Бахруз Байрамов. Он предположил, что ЕСПЧ направит властям Азербайджана настоятельное предписание обеспечить доступ политику к квалифицированной медицинской помощи в гражданской клинике.

Сотрудник отдела общественных связей заявил корреспонденту "Кавказского узла", что может дать комментарий о состоянии здоровья Ибадоглу, так как компетентным органом по этому вопросу является главное медицинское управление Минюста Азербайджана.

Сотрудник главного медуправления Минюста отказался от комментариев, сославшись на конфиденциальный характер информации о здоровье заключенных.

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