Список политзаключенных в Азербайджане увеличился на 32 человека

04 октября 2023, 12:08

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Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" опубликовал новый список политзаключенных, включив в него еще 32 фамилии. Новым явлением в стране стали аресты профсоюзных активистов, указали составители списка.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" (ССПЗА) обнародовал обновленный список политзаключенных, в который включены 204 фамилии. Впервые с ноября 2018 года число политзаключенных превысило две сотни, наибольшее пополнение произошло в категории "верующие".

Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обнародовал сегодня обновленный список, в который включены фамилии 235 политзаключенных. Число политзаключенных в стране стремительно растет, рассказал соавтор списка, сокоординатор ССПЗА Эльшан Гасанов. "После предыдущего объявления нашего списка из него выбыл активист Движения «Мусульманское единство» Джейхун Балашов. И то ему изменили меру пресечения после того, как в результате пыток состояния здоровья активиста настолько ухудшилось, что содержать его в СИЗО уже было невозможно", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом список за последние два месяца пополнили 32 новых политзаключенных. "К сожалению, репрессии в стране продолжаются, и власти стремятся подавить любое политическое инакомыслие и организованное движение за права граждан. Новым явлением стали аресты профсоюзных активистов. В частности, уголовному преследованию по явно надуманным обвинениям подверглись руководитель и члены независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» - Афияддин Мамедов, Эльвин Мустафаев и Айхан Исрафилов. Также вновь наметился негативный тренд по преследованию самих правозащитников. В частности, был арестован Талех Хасмамедов, который активно защищает права граждан в Ширванском регионе страны. Также арестован Раиль Аббасов, который активно участвовал в общественной защиты активиста Бахтияра Гаджиева. За решетку бросили и журналиста и блогера Джамиля Мамедли, который многие годы разоблачал коррупцию в северном регионе страны. Против него чиновниками подавались диффамационные иски, его подвергали кратковременным задержаниям и вот арестовали по уголовному делу", - отметил Гасанов.

По его словам, новым политзаключенным стал также член Общественного совета талышей Азербайджана Руслан Вахабов. "Его обвинили в незаконном обороте наркотиков. Однако очевидно, что он арестован за антивоенные публикации в социальной сети Facebook*", - сказал правозащитник.

В последние два месяца также продолжались репрессии против верующих. "За этот период наш список пополнили 25 верующих и религиозных активистов, включая члена правления «Мусульманское единство» Агали Яхьяева. Всех верующих традиционно арестовали по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Несмотря на то, что отношения с Ираном несколько нормализовались, мусульман-шиитов продолжают преследовать. Видимо, это делается, чтобы ослабить религиозные общины шиитов, пресекать их самоорганизацию", - отметил Гасанов.

Политзаключенные классифицированы на восемь групп. В первой группе "журналисты и блогеры" стало шесть человек в связи с арестом Джамиля Мамедли. В списке также журналисты Полад Асланов, Осман Нариманоглу и блогеры Бахтияр Гаджиев, Рашад Рамазанов и Аслан Гурбанов.

Вторая группа «правозащитники» - новая, сказал Гасанов. В этой группе вышеназванные Хасмамедов и Аббасов.

В группе "Члены оппозиционных партий и движений" стало 11 человек. В иъ числе активисты партии Народного фронта Азербайджана – Ализамин Салаев, Ниямеддин Ахмедов, Шахин Гаджиев, Агиль Гумбатов, Эльхан Алиев, глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу, бывший депутат Назим Бейдемирли. Новыми в этой группы стали профсоюзные активисты Мамедов, Мустафаев и Исрафилов, а также талышский активист Вахабов.

В группе "Депортированные из Германии политэмигранты" по-прежнему пять человек – член ПНФА Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев и Самир Ашуров.

В группе "Верующие" уже 171 фамилия, в том числе фигуранты "Нардаранского дела", несколько богословов, а также большая группа верующих, арестованных с лета 2022 года по сентябрь 2023года.

В списках политзаключенных также остаются семь человек, осужденных по "Тертерскому делу", и 22 осужденных по "Гянджинскому делу". Еще 11 политзаключенных – это отбывающие пожизненное заключение.

В Азербайджане вот уже 30 лет не прекращаются репрессии, сказала соавтор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус. "Они проводятся с разной интенсивностью. Относительные периоды «смягчения» циклически сменяются «реакцией». Когда усиливается международное давление, власти освобождают группу политзаключенных, но, чтобы постоянно поддерживать страх в обществе, очень скоро разворачивается новая волна арестов. Режим проводит репрессии с целью запугивать общество и сохранить власть", – сказала Юнус корреспонденту "Кавказского узла".

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