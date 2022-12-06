Суд освободил 19 обвиняемых по "Тертерскому делу"

06 декабря 2022, 12:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Азербайджане освобождены 19 обвиняемых по "Тертерскому делу". Десять из них вышли на свободу после полного оправдания судом, еще девять человек освобождены из-за истечения сроков давности уголовных дел. Суд также прекратил дела в отношении двух обвиняемых, которые умерли.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября Гянджинский апелляционный суд отменил обвинительные приговоры 19 осужденным по "Тертерскому делу" и направил его на новое рассмотрение в Гянджинский военный суд. Приговор по делу был отменен, однако осужденные не оправданы. Участники дела были переведены из статуса осужденных в категорию обвиняемых, пояснил адвокат Забиль Гахраманов. 5 ноября Гянджинский военный суд прекратил уголовное производство против 11 обвиняемых по "Тертерскому делу" и вернул его материалы в прокуратуру. 10 ноября было принято такое же решение в отношении еще восьми обвиняемых.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

Об освобождении 19 обвиняемых по "Тертерского дела" сообщила сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана. В сообщении напоминается, что по представлению генпрокурора судебные решения в отношении 19 человек, осужденных за госизмену и по иным статьям, были пересмотрены пленумом Верховного суда Азербайджана. Далее приговоры были отменены и возвращены прокурору.

"В ходе полного и объективного расследования всех обстоятельств дела было установлено, что вина указанных лиц по обвинению в государственной измене не была доказана", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В отношении 10 обвиняемых уголовное дело было прекращено по оправдательным основаниям, а в отношении девяти участников дела, которые обвинялись по другим статьям (в частности речь идет о преступлении против военной службы) – по не оправдательным основаниям, отметила Генпрокуратура.

Всем обвиняемым отменена мера пресечения в виде ареста, они освобождены, сказано в сообщении.

Следствие также изучило обстоятельства, связанные с уголовными делами в отношении ныне покойных Гусейнова Мехмана Тельман оглу и Агазаде Эльхана Кямаледдин оглу, и приняло решение прекратить уголовное преследование, поскольку их вина не была доказана.

Отец одного из участников "Тертерского дела" Эмиля Алиева Насир Алиев заявил, что рад освобождению сына. "Мой сын уже на свободе, он рядом со мной. Наступил конец длившейся более пяти лет не справедливости, нашим страданиям, мучениям. Самое главное с моего сына снято клеймо "изменника родины", восстановлено его доброе имя. Но должны быть наказаны и все те, кто участвовал в пытках над нашими сыновьями и санкционировал эти преступные действия", – сказал Насир Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Бакинского клуба прав человека (БКПЧ) Расул Джафаров подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что суд оправдал 19 обвиняемых по "Тертерскому делу".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.