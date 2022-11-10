Суд вернул прокуратуре материалы еще восьми обвиняемых по "Тертерскому делу"

10 ноября 2022, 23:17

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Гянджинский военный суд в Азербайджане прекратил уголовное производство в отношении восьми фигурантов «Тертерского дела», вернув материалы в прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября Гянджинский апелляционный суд отменил обвинительные приговоры 19 осужденным по "Тертерскому делу" и направил его на новое рассмотрение в Гянджинский военный суд. Приговор по делу отменен, однако осужденные не оправданы. Участники дела были переведены из статуса осужденных в категорию обвиняемых, пояснил адвокат Забиль Гахраманов. 5 ноября Гянджинский военный суд прекратил уголовное производство против 11 обвиняемых по "Тертерскому делу" и вернул его материалы в прокуратуру.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

Гянджинский военный суд 10 ноября рассмотрел дела еще восьми фигурантов «Тертерского дела» – группы из семи обвиняемых (Орхана Бабаева, Эмина Аибова, Заура Абдуллаева, Вели Халилова, Ниджата Рзаева, Ниджата Гулузаде и Ялчына Танрывердизаде) и отдельно еще одного фигуранта Эмиля Алиева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава Бакинского клуба прав человека, адвокат Расул Джафаров.

«Суд прекратил производство в отношении всех восьми обвиняемых и вернул материалы дела в прокуратуру, которая осуществляет процессуальный надзор над предварительным следствием», - сказал Джафаров, защищающий в этом деле Заура Абдуллаева.

Адвокат отметил, что все обвиняемые остаются, несмотря на решение суда, под арестом. «Поскольку предварительное следствие велось с содержанием обвиняемых под стражей, суд не изменил меру пресечения», - пояснил он.

По словам Джафарова, материалы дела, согласно процессуальным нормам, должны быть возвращены в военную прокуратуру, но оттуда их заберет Генпрокуратура, которая также вела следствие. Как предполагает правозащитник, дело поступит в следственное управление Генпрокуратуры, которое прекратит уголовное производство по оправдательным основаниям.

«Именно по такому порядку были оправданы 26 других осужденных по «Тертерскому делу». Речь идет о 18 военных и восьми гражданских, которые были осуждены не по обвинению в госизмене, а по другим уголовным статьям на небольшие сроки. К 2019 году все они были уже на свободе, однако у них сохранялась судимость, ограничивающая многие права. После того, как Генпрокуратура обновила следствие, их дела были пересмотрены и летом-осенью этого года они были полностью реабилитированы», - сказал Расул Джафаров.

Адвокат предполагает, что повторное следствие по делу не будет длительным. «По закону предварительное следствие может продолжаться 19 месяцев, но в данном случае, все очевидно, раз пересмотр инициировал сам генпрокурор и все судебные инстанции отменили свои решения. Думаю, что оправдание обвиняемых – дело нескольких недель, максимум месяца-полутора. Это время может понадобиться для выполнения процессуальных формальностей», - пояснил Джафаров.

Адвокат Меджида Гасымова Забиль Гахраманов также считает, что итогом пересмотра дел должно стать оправдание обвиняемых.

«Против этих людей нет никаких доказательств. Некоторых из них без решения суда неделями незаконно содержали под стражей без решения суда, причем не в официальном изоляторе, а где-то в помещениях войсковых частей, где их подвергали изощренным пыткам, добиваясь признательных показаний или оговора других людей. Это само по себе преступления – незаконное лишение свободы, пытки и истязания людей. Доказательства, добытые незаконным путем, не могут иметь юридической силы, а иных доказательств в деле нет», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В Гянджинском военном суде «Кавказскому узлу» подтвердили информацию о возвращении материалов по восьми фигурантам «Тертерского дела» в прокуратуру.

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