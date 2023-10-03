Продлен арест Бахтияра Гаджиева

03 октября 2023, 06:30

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Суд в Баку продлил на три месяца срок арест общественного активиста Бахтияра Гаджиева. Защита сочла это решение незаконным, так как теперь срок ареста активиста превысит 12 месяцев, что является нарушением процессуальных норм.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил ходатайство о переводе Бахтияра Гаджиева из-под стражи под домашний арест. Защита пообещала обжаловать это решение в апелляционной инстанции. 28 августа Гаджиев в суде назвал безосновательной версию о присвоении помощи, собранной для военных во время карабахской войны 2020 года.

В июне суд по просьбе следствия продлил срок ареста Бахтияра Гаджиева, апелляционная инстанция оставила в силе это решение, отказавшись изменить меру пресечения на домашний арест. 22 июля суд продлил срок содержания Гаджиева под стражей до 8 октября.

В Хатаинском районном суде Баку 2 октября состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста Бахтияра Гаджиева еще на три месяца до 9 января 2024 года, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат обвиняемого Ровшана Рагимли.

По ее словам, прокуратура мотивировала продление срока ареста Гаджиева тем, что еще предстоит провести необходимые следственные мероприятия. «Мы, адвокаты указали на неправомерность продления срока ареста на три месяца. Дело в том, что пролонгация предварительного заключения еще на три месяца будет означать содержание Бахтияра Гаджиева под стражей в течение 13 месяцев. Однако это недопустимый срок предварительного заключения. Следствие не может вестись больше, чем год. Только в исключительных случаях срок содержания под стражей может превышать 12 месяцев. Но это по закону возможно только в отношении лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях. Инкриминируемые Гаджиеву деяния не относятся к таковым. К сожалению, суд не внял доводам защиты и продлил срок предварительного заключения Гаджиева до 9 января 2024 года. То есть он будет находиться под страже, дольше, чем положено по закону», - рассказала адвокат.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, за это Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

По словам Рагимли, защита не согласна с решением суда и подаст на него апелляционную жалобу.

В Хатаинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о продлении срока предварительного заключения Гаджиева еще на три месяца. При этом сотрудник суда отказался от комментариев, отметив, что у обвиняемого есть возможность подать апелляцию на решение.

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