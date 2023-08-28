Бахтияр Гаджиев отверг подозрения в присвоении помощи участникам войны

28 августа 2023, 16:25

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Арестованный азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев в суде назвал безосновательной версию о присвоении помощи, собранной для военных во время карабахской войны 2020 года. Гуманитарная кампания Гаджиева велась открыто и под контролем военных, подтвердил правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил ходатайство о переводе Бахтияра Гаджиева из-под стражи под домашний арест. Защита пообещала обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

В июне суд по просьбе следствия продлил срок ареста Бахтияра Гаджиева, апелляционная инстанция оставила в силе это решение, отказавшись изменить меру пресечения на домашний арест. 22 июля суд продлил срок содержания Гаджиева под стражей до 8 октября.

Апелляционный суд сегодня не удовлетворил жалобу на отказ перевести Бахтияра Гаджиева под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Агиль Лаиджев. "Мы подали апелляцию, и она была сегодня рассмотрена в Бакинском апелляционном суде", - пояснил он.

Следствие заинтересовалось общественной кампанией, которую проводил Гаджиев во время 44-дневной войны 2020 года, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров, сославшись на свои источники.

"Тогда Бахтияр со своей командой организовал сбор помощи для азербайджанских солдат, которые находились на передовой. Они доставляли солдатам воду, сигареты, сладости, конфеты, теплые вещи – носки, перчатки. По нашим данным, вызывают командиров, расспрашивают о поставляемых Бахтияром партиях помощи. Также вызывают членов его команды. Следствие даже рассматривает некое предположение о том, что Бахтияр получал от Джорджа Сороса средства и часть этих средств использовал для помощи военным, а остальные присвоил. Конечно же, все это бред. Вся поступающая помощь фиксировалась, велся учет и при передаче военным также все документировалось. Все поездки в зону боевых действий согласовывались с силовыми ведомствами", - рассказал правозащитник.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, за это Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Руфат Сафаров предположил, что следователи таким образом готовят основания для ужесточения обвинения Гаджиеву и его дискредитации в глазах общественности. "Цель очевидна – играя на чувствах людей, показать Бахтияра как «расхитителя средств», предназначенных для помощи солдатам. Однако достоверных доказательств этого нет и не будет. Наша организация «Линия защиты» тогда занимали вместе [с организацией Гаджиева] офис в центре «Каспиан плаза», и мы сами свидетели, как вся помощь регистрировалась, принималась под подписи, упаковывалась и потом отправлялась на фронт", - отметил Сафаров.

Адвокат Агиль Лаиджев отказался прокомментировать утверждения Сафарова, сославшись на тайну следствия. Однак он отметил, что сегодня на заседании суда Гаджиев «коснулся этого вопроса».

"На сегодняшнем заседании Бахтияр выразил отношение к утверждениям о присвоении им средств во время 44-дневной войны 2020 года, которые якобы были выделены фондом Сороса. Бахтияр заявил об абсурдности эти утверждений. Он отметил, что кампания помощи армии проводилась за счет граждан, которые отдавали средства на поддержку солдатам. Бросить тень на солидарность граждан, который в трудный час оказались вместе с армией, непорядочно, сказал Бахтияр", - рассказал адвокат.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

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