Апелляционный суд оставил в силе продление ареста Бахтияру Гаджиеву

06 июля 2023, 22:25

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Суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на продление ареста активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июля. Защита Гаджиева анонсировала новую жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение прав активиста.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку по просьбе следствия до 28 июля продлил срок ареста активисту Бахтияру Гаджиеву.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы на продление срока ареста Бахтияру Гаджиеву до 28 июля, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж. По его словам, защита просила отменить решение о продлении ареста и изменить меру пресечения на домашний арест.

«Бахтияр Гаджиев уже 8-й месяц необоснованно содержится под стражей. Новые обвинения, выдвинутые ему, касаются преступлений экономического характера, и по ним нет необходимости содержать подследственного под стражей. Я уже не говорю о необоснованности этих обвинений. Бахтияр Гаджиев может оставаться на свободе и приходить на следствие по вызову», - продолжил адвокат.

Однако суд не внял доводам защиты м оставил жалобу без удовлетворения.

Адвокат Лаидж отметил, что по жалобам, подаваемым в порядке судебного надзора, апелляционный суд является высшей инстанцией. «Мы уже обратились в ЕСПЧ в связи с арестом Гаджиева. В связи с сегодняшним решением апелляционного суда мы направим дополнительную жалобу в Страсбургский суд», - пообещал адвокат.

Вместе с тем он отметил, что самочувствие Гаджиева несколько улучшилось. «Сейчас ему стало легче, панические атаки прошли», - сообщил Лаидж.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении жалобы Гаджиева. Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

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