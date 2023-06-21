Правозащитники связали новые обвинения против Бахтияра Гаджиева с получением им грантов из Европы

21 июня 2023, 05:05

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Выдвинутые азербайджанскому активисту Бахтияру Гаджиеву новые обвинения связаны с получением грантов от европейской правозащитной организации, заявил Институт свободы и безопасности репортеров. Организация выразила опасения, что случай Гаджиева станет прецедентным, после которого может начаться волна преследований других активистов и правозащитников по аналогичным обвинениям.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня по просьбе следствия. Защита Гаджиева назвала это решение суда необоснованным и обжаловала его, но апелляция была оставлена без удовлетворения. Позднее суд также отказался удовлетворить ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. 24 мая Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения. Тем временем Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева. С утра 6 июня начались обыски в квартире азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в доме родителей и в квартире его брата в Гяндже. Также проводился обыск в квартире друга Гаджиева Раиля Аббасова в Баку, сообщил адвокат Эльчин Садыгов. 16 июня ему были предъявлены новые обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным.

Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) раскритиковал власти Азербайджана за выдвижение новых обвинений Бахтияру Гаджиеву и призвало руководство страны немедленно освободить его. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем 20 июня корреспонденту "Кавказского узла".

«Выдвижение против Гаджиева, которого держат в заключении по сфабрикованным обвинениям в хулиганстве с 9 декабря 2022 года, новых обвинений, связанных с получением грантов от Европейского Фонда поддержки демократии (European Endowment for Democracy (EED), в очередной раз доказывает политические мотивы преследования со стороны правящего авторитарного режима», - сказано в документе.

Правоохранительные органы Азербайджана, выполняя политический заказ руководства страны, расценили получение грантов от западных доноров на реализацию общественных проектов как незаконное предпринимательство, отмывание денег и контрабанду и выдвинули политически мотивированные обвинения, по которым правозащитнику может грозить более 10 лет заключения, далее подчеркивается в заявлении ИСБР.

«Новые обвинения против Бахтияра Гаджиева - это серьёзный сигнал об очередном витке усиления репрессий против остатков гражданского общества и независимых голосов в Азербайджане», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

По его словам, Европейским институтам, таким как Еврокомиссия, Европейский Совет и Европейский парламент, следует незамедлительно направить жесткий призыв властям Азербайджана о неприемлемости политических обвинений против Гаджиева и потребовать его немедленного освобождения. «Если власти не прекратят позорное, абсурдное преследование Бахтияра Гаджиева, следующими целями режима в ближайшие месяцы станут другие правозащитники и активисты, которые осуществляли свою деятельность в Азербайджане при поддержке Европейского фонда поддержки демократии и других западных доноров», - подчеркнул Гусейнов.

Он отметил, что в 2013-2014 годах власти Азербайджана внесли в законодательство об НПО реакционные поправки и провели аресты видных представителей гражданского общества. «Несмотря на то, что активисты через 2-3 года были освобождены, поле для деятельности независимых НПО осталось крайне ограниченным. Деятельности Западных доноров в Азербайджане фактически была запрещена. Некоторым удается получать ограниченное финансирование из-за рубежа, но дело Гаджиева показывает, что и они могут стать мишенью репрессий», - отметил Гусейнов.

ИСБР в своем заявлении также призвал Генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич и комиссара Совета Европы по правам Человека Дунью Миятович потребовать от властей Азербайджана прекратить уголовное преследование Гаджиева и его немедленного освобождения.

Организация напомнила, что за свою правозащитную и общественную деятельность выпускник Школы управления Гарвардского Университета Бахтияр Гаджиев систематически подвергался репрессивному давлению со стороны властей Азербайджана, в 2011 он был приговорен к двум годам тюремного заключения и признан международным сообществом «узником совести». «За последние годы Гаджиев неоднократно подвергался физическому давлению и пыткам со стороны правоохранительных органов. Последний раз он был похищен в апреле 2022 года, подвергнут пыткам и действиям, унижающим человеческое достоинство», - рассказал Гусейнов.

ИСБР в заключения своего заявления подчеркивает, что жизнь находящегося в заключении Гаджиева находится в опасности, в связи с чем призывает власти Азербайджана к его немедленному освобождению.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров также считает, что Гаджиева преследуют за полученные гранты.

«По моей информации, экономические обвинения ему предъявили в связи с полученными грантами. Абсурдно преследовать человека за общественную деятельность. Он не использовал эти средства для личного обогащения. Он проводил проекты, направленные на просвещение молодежи, развитие политического плюрализма. Бахтияр создал Caspian PlatForum - площадку, на которой проводились дискуссии о внутренней и внешней политике Азербайджана с участием молодежи, на эти встречи приглашались оппозиционные политики, эксперты. Это, пожалуй, была единственная площадка в Азербайджане за последние годы, где можно было проводить свободные дебаты. После ареста Бахтияра деловой центр Caspian plaza под давлением властей лишил его организацию помещения. Кстати, «Линии защиты» тоже пришлось уйти. Мы размещались в одном офисе вместе с Институтом общественной политики, и Caspian PlatForum таким образом прекратил свою деятельность», - отметил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает обвинения Гаджиеву «нелепыми». «Бахтияра обвиняют в незаконном предпринимательства, отмывании денег, фальсификации документов, «контрабанде». Но все в Азербайджане знают, что Бахтияр - общественный деятель, правозащитник, но не бизнесмен. А его представляют, как криминальную личность. Конечно, следствие может сфабриковать доказательства, но они будут выглядеть неправдоподобными с учетом имиджа Бахтияра как общественного деятеля, всегда прилагавшего усилия для создания в Азербайджане атмосферы прозрачности, создании эффективной системы управления, устранении очковтирательства чиновников», - сказал Сафаров.

Адвокат Гаджиева Фахраддин Мехтиев воздержался комментировать суть обвинений, выдвинутых Гаджиеву, сославшись на тайну следствия. Однако он подтвердил, что обвинения связаны с общественной деятельностью Гаджиева. Он также уточнил, что в СМИ неверно была указана одна из новых статей обвинения Гаджиеву.

«В СМИ пошла информация, что одно их статей обвинения является 193 (лжепредпринимательство). На самом деле Гаджиеву выдвинули статью 193-1 – «Легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем». Гаджиев считает это обвинение, как и другие, абсурдным. И действительно, Бахтияр - не криминальная личность, а публичная. Вся его деятельность была на виду. Конечно, в ходе предварительного следствия защита вместе с Бахтияром будет добиваться снятия всех обвинений», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Он также указал на проблемы со здоровьем у Гаджиева. «Бахтияр из-за большой несправедливости и в результате длительной голодовки сильно подорвал свою нервную систему. Он находится в психологически напряженном состоянии, периодически испытывает панические атаки. Он передавал просьбу в аппарат омбудсмена прислать ему психолога, но пока это не сделано», - сказал адвокат.

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