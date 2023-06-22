Арест Бахтияра Гаджиева продлен на месяц

22 июня 2023, 23:18

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Суд в Баку по просьбе следствия до 28 июля продлил срок ареста активисту Бахтияру Гаджиеву в связи предъявленными ему новыми обвинениями. Гаджиев в суде отверг эти обвинения и назвал их политически мотивированными.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву по делу о клевете до 28 июня. Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения. Тем временем Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства следственного органа о продлении срока предварительного заключения Гаджиеву в связи с выдвинутыми ему новыми уголовными обвинениями, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Ровшана Рагимли.

«Бахтияр Гаджиев отверг обвинения, назвал их надуманными и политически мотивированными», - сказала Рагимли. Однако, по ее словам, суд не внял доводам защиты о том, что следствие может быть продолжено и без содержания Гаджиева под стражей, и удовлетворил ходатайство о продлении ареста еще на месяц, до 28 июля. Защита обжалует это решение в апелляционном суде, сказала адвокат.

Рагимли отметила, что Гаджиев пребывает в «психологически напряженном состоянии». «Необоснованный арест, длительная голодовка серьезно подорвали его психологическое здоровье. Он испытывает панические атаки, пребывает в депрессивном состоянии. Новые обвинения еще более усугубили его состояние», - пояснила адвокат.

В Хатаинском районном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о продлении срока ареста Гаджиеву. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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