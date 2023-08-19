Суд отказал в переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест

19 августа 2023, 22:54

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Хатаинский суд Баку оставил без удовлетворения ходатайство активиста Бахтияра Гаджиева о переводе под домашний арест. Защита и сам Гаджиев отказались выступать в суде, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в июне суд в Баку по просьбе следствия продлил срок ареста Бахтияра Гаджиева на месяц, до 28 июля. Апелляционная инстанция оставила в силе это решение, отказавшись изменить меру пресечения на домашний арест. 22 июля суд продлил срок содержания Гаджиева под стражей до 8 октября.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, за это Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Хатаинский районный суд Баку сегодня отклонил ходатайство о замене ареста на домашний арест правозащитнику Бахтияру Гаджиеву, сообщил адвокат Фахреддин Мехтиев. Он добавил, что решение будет обжаловано в апелляционной инстанции.

"Ходатайство подал сам Бахтияр Гаджиев. На суде он просил вывести его из стеклянной клетки и посадить рядом адвокатами. Однако судья не удовлетворил эту просьбу. После этого Бахтияр Гаджиев и мы, адвокаты, отказались от выступлений, поскольку на предыдущих судебных заседаниях Бахтияр Гаджиев сидел рядом со своими защитниками. После чего государственный обвинитель и следователь просили судью не удовлетворять ходатайство о переводе под домашний арест, что и было сделано", - привело сегодня слова адвоката агентство Turan.

"Кавказский узел" также писал, что Бахтияр Гаджиев после ареста проводил голодовку с требованием освобождения, которая продлилась 51 день. Одна из адвокатов активиста Ровшана Рагимли рассказала ранее "Кавказскому узлу", что Гаджиев пребывает в "психологически напряженном состоянии". "Необоснованный арест, длительная голодовка серьезно подорвали его психологическое здоровье. Он испытывает панические атаки, пребывает в депрессивном состоянии", - пояснила адвокат.

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