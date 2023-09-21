Азербайджанский активист Аббасов арестован на четыре месяца

21 сентября 2023, 06:06

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Суд в Баку отправил в СИЗО активиста Раиля Аббасова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве. В деле нет объективных доказательств вины Аббасова, а сам он связывает преследование с общественной деятельностью, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября активист Раиль Аббасов был задержан в Азербайджане по подозрению в мошенничестве. Сам Аббасов связал преследование со своим участием в общественной кампании в поддержку правозащитника Бахтияра Гаджиева.

Насиминский районный суд в Баку вечером назначит Раилю Аббасову меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, сообщила "Кавказскому узлу" его адвокат Зибейда Садыгова.

«Раиля Аббасова обвиняют в мошенничестве: обмане гражданина и присвоении принадлежащих ему крупной суммы денег. Однако первичное обвинение не основывается на достоверных доказательствах. Все обвинение построено на весьма абстрактных предположениях следствия и голословных утверждениях жалобщика о том, что Аббасов якобы взял у него 200 тысяч манат для «содействия» в некоей сделке, а потом не вернул их», - сказала Садыгова.

Адвокат отметила, что не может раскрывать другие детали обвинения из-за обязательств не разглашать тайну следствия. Сам Аббасов настаивает, что уголовное дело против него сфабриковано из-за его участия в общественной защите активиста Бахтияра Гаджиева, добавила она.

В Насиминском суде "Кавказскому узлу" подтвердили информацию об аресте Раиля Аббасова. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров также считает, что Аббасов, как давний соратник Гаджиева, задержан из участия в кампании по его защите. Он напомнил, что Аббасов был вызван в качестве свидетеля по делу Гаджиева и у него проводили обыск.

"Кавказский узел" писал, что срок ареста Бахтияра Гаджиева продлен до 8 октября. Первоначально ему вменяли хулиганство и неуважение к суду, но в июне к делу Гаджиева добавили обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

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