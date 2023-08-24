Азербайджанский блогер Джамиль Мамедли арестован в зале суда

24 августа 2023, 19:17

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Блогер Джамиль Мамедли был взят под стражу до окончания судебного следствия по ходатайству гособвинителя. Адвокат назвал предъявленные Мамедову в хулиганстве, вымогательстве и мошенничестве бездоказательными, а арест необоснованным.

"Кавказский узел" писал, что 17 января Джамиль Мамедли стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Поводом стал инцидент, произошедший 15 декабря 2022 года, когда автомобиль, в котором находился блогер, попал в ДТП. Блогер сообщил, что водитель ударившей машины старался спровоцировать драку, и ему пришлось защищаться. При этом, по его словам, наблюдавшие за конфликтом полицейские не вмешивались, а когда началась драка, стали снимать ее на видео. Мамедли предположил, что его преследуют из-за публикаций с критикой в адрес местных властей. Утром 18 января он был задержан и обвинен в нападении на участника ДТП Джейхуна Агабалаева и его мать, но не признал вину. В тот же день полицейские отпустили Мамедли, запретив ему покидать Хачмазский район на время расследования. Блогер счел необоснованным обвинение в хулиганстве и сопротивлении силовикам.

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям сегодня состоялось подготовительное заседание по делу Мамедли, на котором он был взят под стражу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мамедли Фариз Намазлы. По его словам, Мамедли обвиняется в хулиганстве (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), вымогательстве и повторном вымогательстве (статьи 182.2.1 и 182.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и мошенничестве (статья 178.2.4 Уголовного кодекса Азербайджана).

"Государственный обвинитель и признанные потерпевшими лица на сегодняшнем заседании ходатайствовали заключить Джамиля Мамедли под стражу под предлогом того, что он незаконно оказывает воздействие на участников судебного процесса. В частности, как утверждалось, он "распространяет в социальных сетях оскорбительные высказывания" о них и таким образом "препятствует законности судебного процесса". Защита указала, что написанное Мамедли в социальных сетях не имеет отношения к судебному процессу. Кроме того, в суде не было представлено ни одного доказательства того, каким образом Мамедли оказывает воздействие на участников процесса. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Мамедли меру пресечения в виде ареста до конца судебного следствия. Он был взят под стражу в зале суда" , - сказал Намазлы.

Что касается обвинений против Мамедли, то "они основываются на трех эпизодах". По одному из них он обвиняется в хулиганстве. "В частности, утверждается, что он нанес телесные повреждения двум лицам после ДТП в Хачмазском районе в декабре 2022 г. Однако это обвинение не подтверждается достоверными доказательствами", - отметил адвокат.

Обвинения в вымогательстве и мошенничестве основаны на жалобе семьи Габибовых и других "потерпевших", продолжил адвокат. "Мать брата и сестры Габибовых Наджима Габибова была заведующим рынком. Она была убита в 2010 году и это преступление до сих пор не раскрыто. Заявители утверждают, что в 2017 году Мамедли позвонил им и предложил оказать воздействие на прокуратуру для раскрытия преступления и получил у них за свою услугу 10 тысяч манатов (около шести тысяч долларов США). Однако в деле нет никаких доказательств, подтверждающих передачу Мамедли этой суммы. Есть и ряд других потерпевших, которые утверждают, что Мамедли у них вымогал деньги в обмен на удаление из социальных сетей опубликованным им порочащих сведений. Однако сами потерпевшие подтверждают, что не передавали Мамедли деньги лично. Потерпевшие передавали деньги другому человеку, Даянату Бабаеву. Бабаев сам признал на следствии, что получал деньги, однако почему-то его не привлекли в качестве обвиняемого. Джамиль Мамедли отрицает получение каких-либо денег", - подчеркнул Намазлы.

Наджима Бабаева была убита 15 сентября 2010 года в своей квартире в Хачмазе. Убийца перерезал ей горло и нанес несколько ударов колющим предметом в висок. После этого дочь и сын покойной Гюльнара и Фуад Габибовы неоднократно заявляли, что правоохранительные органы намеренно не расследуют убийство, за которым, как они считают, стоят власти района.

Адвокат назвал решение суда об аресте Мамедли неправомерным. "В отношении Джамиля Мамедли нет ни одного доказательства. Он не уклонялся от явки в суд, своевременно приходил на следствие и заседания, имеет постоянное место жительства, как журналист известен своей публичной деятельностью", - сказал адвокат.

По его мнению, арест Мамедли направлен на ограничение его свободы выражения. "Джамиль Мамедли и ранее подвергался преследования за свободу выражения. Однако до сих пор не заключали под стражу. Теперь же его ожидает длительная изоляция. По инкриминируемым обвинениям Мамедли грозит до 12 лет лишения свободы", - сказал адвокат.

4 марта 2022 года Хачмазский райсуд приговорил Джамиля Мамедли к 1,5 года исправительных работ, признав его виновным в клевете о совершении тяжкого преступления. Жалобу против него в порядке частного уголовного обвинения выдвинул глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев. Мамедли отверг обвинение, сторона Алиева выразила удовлетворение приговором. Апелляционная инстанция 17 мая того же года оставила в силе приговор.

Представители стороны обвинения и потерпевших оказались недоступны для комментариев.

Один из авторов жалобы против Мамедли Фуад Габибов заявил, что первоначально Главное управления следствия и расследований МВД избрал в отношении блогера меру пресечения в виде передачи под надзор полиции. "Наверное, была принято во внимание его журналистская деятельность. Однако после завершения предварительного следствия и направления дела в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям он, нарушив требования закона, стал оказывать воздействие на свидетелей, угрожать им обнародованием записей их разговоров. Главным образом он избрал мишенью нашу семью, неоднократно угрожал нам распространением неких видеоматериалов, оскорблял нас", - процитировало сегодня Габибова агентство Turan.

Джамиль Мамедли много лет участвовал в проектах гражданского общества Азербайджана. С 2010 года он работал региональным корреспондентом "Радио Азадлыг"* (азербайджанская служба "Радио Свобода"*) вплоть до закрытия его бакинского бюро в декабре 2014 года. Там он освещал социальные и экономические проблемы в регионе, случаи нарушения прав человека. YouTube-канал Джамиля Мамедли зарегистрирован в 2013 году, на 18.50 мск 24 августа на него подписаны 16,6 тысячи пользователей. Блогер освещает на своем канале социальные проблемы жителей севера Азербайджана, в частности, их жалобы на нехватку воды, бездорожье, неисполнение проектов по благоустройству.

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