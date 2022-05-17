Приговор азербайджанскому блогеру Мамедли оставлен в силе

17 мая 2022, 19:10

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы защиты и обвинителя на приговор азербайджанскому блогеру Джамилю Мамедли, осужденному по обвинению в клевете на районного чиновника.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта Хачмазский райсуд приговорил блогера Джамиля Мамедли к 1,5 года исправительных работ, признав его виновным в клевете о совершении тяжкого преступления. Жалобу против него в порядке частного уголовного обвинения выдвинул глава исполнительной власти Губинского района Азербайджана Зияддин Алиев. Мамедли отверг обвинение и решил обжаловать решение суда, сторона частного обвинения выразила удовлетворение приговором.

Поводом для иска стал видеоматериал блогера "Современные дни древней Губы - часть вторая", опубликованный 10 марта 2021 года. В нем речь шла о присвоении денег, выделенных району на организацию общественных работ. На видео Джамиль Мамедли утверждает, что глава исполнительной власти района присваивал денежные средства, выделенные из госбюджета на обеспечение занятости малоимущих граждан. По словам журналиста, деньги перечислялись на банковские карты и оттуда снимались работниками администрации, и граждане не знали об этом. Мамедли опубликовал поименный список этих лиц с указанием даты приема их на работу и даты прекращения контракта.

Сумгаитский апелляционный суд оставил в силе приговор Мамедли не удовлетворив жалобы как блогера, так и главы Губинского района, требовавшего ужесточить наказание Мамедли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат блогера Немат Керимли. "Мы просили суд отменить приговор по оправдательным основаниям, а частный обвинитель, напротив, требовал ужесточить вердикт и назначить самое тяжкое наказание, которое по этой статье составляет три года лишения свободы", - рассказал он.

Уголовное преследование блогера Немат Керимли счел неправомерным. "Во-первых, применение уголовного наказания по диффамационному спору неприемлемо с точки зрения прецедентных решений ЕСПЧ и рекомендаций других институтов Совета Европы – комитета министров и Парламентской ассамблеи. Во-вторых, если посмотреть по существу этого спора, тут вообще неуместны какие-либо претензии к блогеру. Его видеосюжет основывался на конкретных фактах. Он опубликовал фамилии 200 человек, которые фиктивно были оформлены на работу в четыре районных учреждения, и указал конкретно, куда. Причем даже были использованы люди, которые вообще отсутствовали в Азербайджане в последние 7-8 лет. Многие даже не подозревали, что их использовали в этих целях, и узнали о махинациях только после сюжета Джамиля Мамедли", - рассказал адвокат.

При этом, по его словам, эти граждане приходили в суд, чтобы дать свидетельские показания в пользу Мамедли, но их не заслушали. Суд первой инстанции не принял во внимание и доводы защиты о том, что в главном управлении Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией ведется расследование по фактам, указанным блогером, сказал адвокат.

"В итоге [апелляционный] суд не удовлетворил ни нашу жалобу, ни апелляцию частного обвинителя и оставил приговор в силе без изменения. Теперь приговор считается вступившем в силу, и наказание должно исполняться в форме удержания в пользу государства 20 процентов ежемесячного заработка Мамедли. Но мы будем готовить кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана", - заявил адвокат.

Сам Джамиль Мамедли также не согласен с приговором. "Это заказное решение. Меня хотят наказать за мои расследования. Но я пойду до конца, и если Верховный суд не отменит приговор, обращусь в Страсбургский суд", - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Ранее ЕСПЧ выносил решения, обязывающие правительство Азербайджана отменить уголовное наказание за диффамацию и рассматривать споры о клевете в рамках гражданского права, рассказал в марте "Кавказскому узлу" руководитель "Группы права медиа" Халид Агалиев. "И это исходит из норм Европейской конвенции прав человека. Поэтому осуждение [Мамедли] по уголовному обвинению противоречит свободе выражения, гарантированной статьей 10 Европейской конвенции прав человека", - сказал он, выразив уверенность, что в ЕСПЧ блогер "неминуемо выиграет дело".

Глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев и его представители оказались недоступны для комментариев. В Сумгаитском апелляционном суде подтвердили информацию о решении по делу Мамедли, передал корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что Джамиль Мамедли много лет участвовал в проектах гражданского общества Азербайджана в северном регионе страны. В 2010-2014 годах он работал региональным корреспондентом "Радио Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свобода"*) вплоть до закрытия его бакинского бюро в декабре 2014 года. В качестве регионального корреспондента он освещал социальные и экономические проблемы в регионе, случаи нарушения прав человека.

YouTube-канал Джамиля Мамедли зарегистрирован в 2013 году, на него подписаны 12,3 тысячи пользователей. Блогер освещает на своем канале социальные проблемы жителей севера Азербайджана, в частности, их жалобы на нехватку воды, бездорожье, неисполнение проектов по благоустройству.

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