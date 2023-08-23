Активист Исрафилов оставлен под арестом в Баку вопреки призыву правозащитников

23 августа 2023, 12:36

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Апелляционная инстанция в Баку оставила в силе решение об аресте активиста Айхана Исрафилова, обвиненного в хранении наркотиков. Суд проигнорировал обращение правозащитников, призвавших смягчить меру пресечения в связи с инвалидностью и семейными обстоятельствами Исрафилова.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники. Исрафилов участвовал в акции протеста курьеров 1 августа и стал третьим профсоюзным активистом, задержанным после нее, указал лидер движения "Демократия 1918" Ахмед Мамедли.

1 августа в Баку прошла акция протеста курьеров по доставке еды. Протест был вызван введением новых правил пользования мотороллерами, которые существенно усложнили условия работы курьеров. В тот же день член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов, который возглавляет Конфедерацию профсоюзов при этой организации, был задержан, и затем арестован на 30 суток. 4 августа был задержан активист этой же Конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, он арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Бакинский апелляционный суд сегодня рассмотрел жалобу на арест Айхана Исрафилова и не удовлетворил ее, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли. "Апелляционный суд, несмотря на то, что адвокат указала на нарушение прав Айхана при задержании, а также с учетом состояния его здоровья и нахождении у него на попечении матери, являющейся инвалидом первой группы, не удовлетворил жалобу. Суд оставил Айхана под стражей", - сказал он.

Мамедли отметил, что Исрафилову предъявили обвинение по статье 234.1.1 УК Азербайджана (Незаконные приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, совершенные в крупном размере). "Айхан отверг это обвинение и заявил, что наркотики ему подложили уже в самой полиции. Действительно Айхан не имеет отношения к наркотикам. Он занимается тяжелым трудом курьера, чтобы едва зарабатывать себе на жизнь. Дело сфабриковано из-за того, что он занимался профсоюзной деятельностью и защищал права курьеров", - сказал лидер движения, добавив, что при задержании права Исрафилова были грубо нарушены – ему не позволили позвонить домой и связаться с адвокатом.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила данные о результате заседания суда. Защита «очевидно, подаст новое ходатайство на изменение меры пресечения на домашний арест», сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Суд проигнорировал призыв правозащитников смягчить меру пресечения Исрафилову

Решение суда назвал «безжалостным» глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. "Накануне мы, более 100 представителей гражданского общества – правозащитников, политических, гражданских, молодежных активистов, юристов обратились в суд с просьбой изменить меру пресечения и освободить Айхана Исрафилова из-под стражи в связи с его семейными обстоятельствами. У его семьи действительно трагическая судьба. В пожаре погиб его брат в 11-летнем возрасте и сильные ожоги получила его мать, которая стала инвалидом первой группы. От рака крови умер другой брат Айхана. Отец Айхана, не выдержав смерти двух сыновей, также умер. Сам Айхан является инвалидом третьей группы и опекуном своей матери, и это официально оформлено: молодой человек за присмотр за матерью получает даже пособие. Он единственный кормилец семьи. К сожалению, суд проявил безжалостное и антигуманное отношение к Исрафилову, оставив его под стражей",- сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса, в отношении обвиняемого могут быть избраны и другие меры пресечения – подписка о невыезде, домашний арест, освобождение под залог, поручительство, перечислил один из подписавших обращение к суду, юрист и руководитель группы «Права медиа» Халид Агалиев.

Кроме того, по его словам, распоряжением президента Азербайджана было рекомендовано судебным органам не заключать обвиняемых под стражу до судебного следствия, если им вменяются преступления, не представляющие большой общественной опасности. Пленум Верховного суда также принял инструкции о том, что в указанных случаях следует ограничиваться мерами пресечения, не связанными с заключением под стражу.

"К сожалению, вопреки всему этому суд первой инстанции, проигнорировав тяжелые семейные обстоятельства Исрафилова, его инвалидность, избрал самую крайнюю меру пресечения. Это усиливает убежденность в предвзятости к Исрафилову и дает усомниться в достоверности обвинения", - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по жалобе на арест Исрафилова.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Исрафилов арестован решением суда в связи с уголовным обвинением, и идет следствие.

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