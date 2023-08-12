Активист Айхан Исрафилов арестован в Азербайджане

12 августа 2023, 22:12

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Член правления конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении “Демократия 1918” Айхан Исрафилов арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело против Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, убеждены его соратники.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 августа в Баку прошла акция протеста курьеров по доставке пищи. Протест был вызван введением новых правил пользования мотороллерами, для них с 1 августа необходимо получать регистрационные знаки и водительские удостоверения, что существенно усложнило условия работы курьеров. В тот же день член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов, который возглавляет Конфедерацию профсоюзов при этой организации, был задержан силовиками и затем арестован на 30 суток. Кроме того, 4 августа был задержан активист этой же конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков, и он арестован на четыре месяца.

Айхан Исрафилов был задержан 11 августа сотрудниками Наримановского районного управления полиции Баку, после чего решением Наримановского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца, сообщил сегодня корреспонденту “Кавказского узла” глава Движения “Демократия 1918” Ахмед Мамедли.

Соратники Исрафилова убеждены, что обвинение против него сфальсифицировано. “Айхан честный, порядочный парень. Он зарабатывает себе на жизнь курьерской работой по доставке пищи. Айхан также занимается профсоюзной деятельностью, защищая права таких же трудящихся, как он сам. Айхан был активным участником акции 1 августа курьеров, которые протестовали против ужесточения правил использования мотороллеров. Он уже стал третьим профсоюзным активистом, задержанным после акции”, - подчеркнул Мамедли.

Кроме того, по его словам, против еще одного члена конфедерации профсоюзов Азербайджана при Движении “Демократия 1918” Орхана Зейналова заведено дело о непогашении банковского кредита. “Неделю назад против Орхана завели административное дело по статье 528.1 о невыполнении требования судоисполнителя КоаАП и уголовное дело по статье 306.1 о неисполнении решения суда УК. Его обвиняют в непогашении банковского кредита, выданного 7 или 8 лет. Вопрос с долгом был спорным. Сам банк к нему не имел претензий все это время. Но за банк решили правоохранительные органы. Орхану дали время на погашение долга”, - рассказал Ахмед Мамедли.

На его взгляд, власти проводят целенаправленную репрессивную кампанию против профсоюзных активистов. “Это очевидная целенаправленная кампания против членов нашей профсоюзной конфедерации за активную защиту прав граждан, трудящихся, в частности курьеров, которые из-за отсутствия работы вынуждены по 10-12 часов сутки заниматься развозом пищи на мотороллерах, несмотря на риски быть сбитыми автомобилистами”, - отметил Мамедли.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту “Кавказского узла” подтвердили информацию о задержании Айхана Исрафилова, но причины задержания назвать отказались.

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