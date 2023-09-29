Талышский активист Вахабов заявил о самооговоре

29 сентября 2023, 03:20

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Активист Руслан Вахабов, арестованный в Баку после антивоенных публикаций, отверг обвинения в незаконном обороте наркотиков, заявив, что подвергся насилию после задержания и вынужден был оговорить себя. Суд, тем не менее, оставил его под арестом.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Вахабов - один из шести активистов, арестованных в Азербайджана в течение последней недели в связи с антивоенными высказываниями. Вахабову, как и еще двоим из этих активистов, предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. Общественный совет талышей Азербайджана сообщил, что он был задержан 22 сентября и арестован на четыре месяца.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Бакинский апелляционный суд (БАС) 28 сентября рассмотрел жалобу на арест Вахабова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» правозащитник, член правления Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА) Гилал Мамедов.

«Руслан Вахабов рассказал, что 22 сентября его задержали в Баку, когда он шел на работу. В отделении, по словам Вахабова, ему предъявили претензии по поводу поста, написанного им днем ранее в Facebook*. «Вопрос, что мы заработали за 24 часа 43 минуты? В Ханкенди скоро построят "Bravo" или нет?», - написал он на своей странице, выражая скепсис по поводу целей антитеррористической операции. Он хотел сказать, что ее результатами воспользуется олигархическая элита, которая откроет очередной супермаркет из сети "Bravo". Можно рассуждать, насколько этот пост был уместным, правильным, справедливым, патриотичным или нет, но это было его личным мнением, которое соответствует свободе выражения. Однако в полиции его за это подвергли физическому давлению, схватив за волосы тащили по полу. По словам Вахабова, один из силовиков говорил ему: «сейчас покажу тебе, чего мы добились за 24 часа», - рассказал Мамедов.

Насилием активиста заставили оговорить себя: Вахабов признал, что у него обнаружили 6 граммов героина и наркотики принадлежат ему, хотя, по словам Руслана, наркотики ему подбросили. После этого молодому человеку предъявили обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана, которая предусматривает от пяти до 12 лет.

«Апелляционный суд к сожалению не принял во внимание сказанное Вахабовым, не стал расследовать его жалобы на пытки и оставил в силе решение об аресте», - сказал Мамедов.

Адвокат Вахабова Эльчин Садыгов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Вахабов пожаловался на насилие, самооговор и претензии силовиков в связи с публикацией в соцсети. Защитник указал, что после задержания права Вахабова были нарушены: ему не позволили связаться с родными, пригласить адвоката по выбору.

По словам Садыгова, защита продолжит использовать все правовые средства для освобождения его хотя бы под домашний арест.

В БАС корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба на арест Руслана Вахабова отклонена. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Гилал Мамедов уверен, что обвинение против Вахабова ложное. «Руслан - член нашего Общественного совета талышей Азербайджана. Он интеллигентный, вежливый, культурный человек, он далек от вредных привычек, тем более от наркотиков. Руслан - активист, пользователь социальных сетей, он критикует пороки чиновников. Он также выступает за обеспечение в полной мере национально-культурных прав талышей в соответствии с Конституцией», - отметил правозащитник.

По его словам Мамедова, арест активиста оставил его семью без кормильца. «Руслану 33 года, он из села Вери Лерикского района, в поисках работы он перебрался в Баку. Здесь вместе со своей семьей, супругой-домохозяйкой и двумя малолетними детьми, живет на съемной квартиры в поселке Маштага. Руслан работал в частной охранной фирме. После его ареста его семья осталась без источника дохода. Отец Руслана работает фельдшером в селе, у него небольшая зарплата, ему будет трудно поддерживать семью сына», - сказал член правления ОСТА.

Он добавил, что Руслан Вахабов недавно перенес желтуху в тяжелой форме, а также страдает хронической легочной болезнью. Соратники Вахабова опасаются, что заключение окончательно подорвет его здоровье.

Талыши (самоназвание - "толыш") - народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, говорится в справке "Талыши", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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