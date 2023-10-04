Афияддину Мамедову отказано в переводе под домашний арест

04 октября 2023, 01:41

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе главы независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова под домашний арест. Защита намерена обжаловать это решение.

Как сообщал "Кавказский узел" председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября близ своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил его. Вечером 21 ноября Хатаинский районный суд арестовал Афияддина Мамедова на два месяца по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности.

1 августа Афияддин Мамедов был задержан и затем арестован на 30 суток. В знак протеста 2 августа Мамедов объявил голодовку, которую прекратил 5 августа после уговоров соратников.

Хатаинский районный суд Баку 3 октября рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения главе независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддину Мамедову. Защита просила перевести его под домашний арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Зибейда Садыгова.

«Мы обратили внимание суда на то, что достоверных доказательств вины Мамедова следствие не представило. Кроме того, он ранее не был судим, впервые привлечен к уголовной ответственности. У него есть постоянное место жительства и его в любой момент можно вызвать на следствие. Сам Мамедов заявил в суде, что не нападал кого-либо. Напротив, он сам подвергся атаке со стороны «потерпевшего», который повредил ему нос. Вообще Мамедов указал на отсутствие события преступления, он никому не наносил ножевого ранения», - рассказала адвокат.

По ее словам, Мамедов показал суду свой припухший нос и пожаловался на возникшие после ареста головные боли.

«Он даже попросил меня купить ему лекарство от головной боли. В суде он сказал, что вообще не был знаком с потерпевшим и ему ни к чему было вступать с ним в конфликт, потому версия следствия несостоятельна. Афияддин считает, что его арестовали из-за активной гражданской позиции по защите прав трудящихся. Ранее его уже трижды арестовывали в административной порядке», - отметила Садыгова.

Тем не менее, суд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил Мамедова под стражей. Адвокат сообщила, что защита подаст жалобу в апелляционный суд.

В Хатаинском районном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что ходатайство защиты Мамедова отклонено. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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