Суд в Баку оставил под стражей Афияддина Мамедова

30 сентября 2023, 12:38

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Председатель Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддин Мамедов отверг обвинение в причинении тяжкого ущерба здоровью человека и заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. Защита Мамедова указала на отсутствие оснований для заключения активиста под стражу, но суд в Баку отклонил просьбу выпустить активиста на свободу.

Как сообщал "Кавказский узел" председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября близ своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил его. Вечером 21 ноября Хатаинский районный суд избрал в отношении Афияддина Мамедова меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Мамедов обвинен в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

1 августа Афияддин Мамедов был задержан и затем арестован на 30 суток. В знак протеста 2 августа Мамедов объявил голодовку, которую прекратил 5 августа после уговоров соратников.

29 сентября в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на арест Мамедова, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

"Афияддин сказал в суде, что не совершал инкриминируемого ему преступления. На самом деле признанный потерпевший его настолько сильно ударил по лицу, что в Кюрдаханском СИЗО (Бакинский СИЗО-1) у него два дня текла кровь из носа. Афияддину даже провели медэкспертизу", – рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Мамедов отверг обвинение и заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности, добавила она. "Афияддин сказал, что его преследуют из-за основания им независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа", защиту прав трудящихся. Истинная причина в этом. Афияддин обратил внимание на то, что ранее уже арестовывали по административным делам и за непреклонность теперь завели уголовное дело, чтобы надолго отправить его в тюрьму", – продолжила адвокат.

С точки зрения права, оснований для содержания Мамедова под стражей нет, отметила Зибейда Садыгова. "Следствие можно вести и без содержания Афияддина Мамедова под стражей. У него нет намерения скрываться от следствия, он считает себя не виновным, дорожит своей репутацией общественного активиста и профсоюзного руководителя. С другой стороны, современные электронные средства позволяют отслеживать местонахождение обвиняемого", – сказала адвокат.

Тем не менее, следователь Хатаинского районного управления полиции счел, что если Мамедов останется на свободе, то может скрыться. Суд оставил жалобу без удовлетворения, пояснила она.

"По жалобам, подаваемым в порядке судебного надзора апелляционный суд является высшей инстанцией. Теперь у нас есть основания направить заявление в ЕСПЧ. Вместе с тем, мы будем рассматривать возможность использования других правовых средств для изменения меры пресечения, и в частности подачу ходатайства о перевода Мамедова под домашний арест", – подчеркнула адвокат.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Мамедова.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Мамедов и ранее подвергался преследованиям. Так, в феврале суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева. Мамедов был признан виновным в мелком хулиганстве.

В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

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