Профсоюзный лидер Афияддин Мамедов заключен под стражу на два месяца в Баку

22 сентября 2023, 13:05

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Суд избрал арест в качестве меры пресечения председателю независимой Конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддину Мамедову, заподозренному в умышленном ранении ножом человека. Обвинение сфальсифицировано, по аналогичной схеме силовики уже арестовывали других активистов, указали адвокат и соратник Мамедова.

Как писал "Кавказский узел" Афияддин Мамедов был задержан днем 20 сентября близ своего дома. По данным соратников Мамедова подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил его.

1 августа член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов, который возглавляет альтернативную конфедерацию профсоюзов, был задержан и затем арестован на 30 суток. Соратники Мамедова связали это с его профсоюзной деятельностью. В знак протеста 2 августа Мамедов объявил голодовку, которую прекратил 5 августа после уговоров соратников.

Вечером 21 ноября Хатаинский районный суд избрал в отношении Афияддина Мамедова меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, Мамедову выдвинуты обвинения по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия) и 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Азербайджана. Активист отвергает обвинение, заметила Садыгова.

«Афияддин рассказал, что когда 20 сентября он вышел из дома, к нему подбежал человек и ударил его кулаком по носу. Кстати, нос у него серьезно был поврежден и для оказания ему медпомощи в полиции даже вызывали «скорую». Так вот, ударив Афияддин ножом, он бросил этот предмет на Афияддина и стал кричать, что активист его ранил. В полиции Афияддину заявили, что он нанес «потерпевшему» телесные повреждения. Афияддин считает, что он сам себе нанес рану. По данным полиции, Афияддин ударил этого человека ножом из «хулиганских побуждений», хотя даже у «хулиганства» должны быть какие-то побудительные мотивы, какая-то предтеча. Обвинение в «причинении тяжкого вреда здоровью» также не обоснованно, даже если принимать версию полицию. Ибо «потерпевший» был вполне в состоянии приехать в полицию. Кроме того, не указывается какой же вред Мамедов нанес этому человеку. Мамедов считает, что дело сфабриковано из-за его профсоюзной работы», - сказала адвокат Садыгова.

Она отметила, что по предъявленным обвинениям Мамедову грозит тюремное наказание от 3 до 8 лет, добавив, что защита обжалует решение суда об аресте.

Обвинения сфальсифицированы, считает активист Ахмед Мамедли.

«Очевидно, что Афияддина арестовали по ложным обвинениям. Подобные провокации в нанесением ущерба «потерпевшим» нередко используются против активистов. Самые последние примеры этого - дело против бывшего политэмигранта Самира Ашурова и активиста партии Народного фронта Ализамина Салаева. Ясно, что Афияддина преследуют за его несгибаемость, последовательное отстаивание прав трудящихся», - сказал Мамедли.

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию об ареста Мамедова.

Представители МВД оказались не доступными для комментариев.

Мамедов подвергался преследованиям и ранее. В феврале 2023 года суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева, признав виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

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