Активист Афияддин Мамедов задержан в Азербайджане

20 сентября 2023, 23:15

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Председатель неправительственной конфедерации профсоюзов Афияддин Мамедов был задержан около своего дома после того, как подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил его в Мамедова, рассказал соратник активиста.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов, который возглавляет альтернативную конфедерацию профсоюзов, был задержан и затем арестован на 30 суток. Соратники Мамедова связали это с его профсоюзной деятельностью. В знак протеста 2 августа Мамедов объявил голодовку, которую прекратил 5 августа после уговоров соратников.

Мамедов подвергался преследованиям и ранее. В феврале 2023 года суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева, признав виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

Афияддин Мамедов был задержан сегодня днем близ своего дома. «Афияддина задержали, когда он вышел из здания, в котором проживает. К нему подошел один человек, он нанес себе телесное повреждение ножом и бросил нож в Афияддина. И сразу появившаяся полиция задержала Афияддина», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» активист Ахмед Мамедли, который ранее руководил Движением «Демократия-1918».

Мамедли добавил, что соратникам Мамедова не удалось выяснить в полиции его местонахождение. "Афияддин недавно вышел после месячного административного ареста. Теперь, видимо, против него собираются возбудить уголовное дело и надолго заключить под стражу, как ранее арестованных других профсоюзных активистов Айхана Исрафилова и Эльвина Мустафаева», - отметил Мамедли.

Комментариями полиции Азербайджана относительно обстоятельств и причин задержания Афияддина Мамедова "Кавказский узел" пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанское движение "Демократия 1918" заявило о прекращении своей деятельности ввиду отсутствия в Азербайджане политической свободы. Но профсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжили свою работу.

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