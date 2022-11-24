Активист движения "Демократия-1918" заявил об избиении силовиками

24 ноября 2022, 06:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Афияддин Мамедов, арестованный 12 ноября на 30 суток, заявил, что был избит силовиками после задержания, а его права в суде были грубо нарушены. Апелляционный суд проигнорировал доводы защиты и отказался удовлетворить его жалобу на арест.

Как писал "Кавказский узел", активист движения "Демократия-1918" Афияддин Мамедов был задержан вечером 11 ноября. На следующий день стало известно, что он арестован на 30 суток.

Бакинский апелляционный суд 23 ноября рассмотрел жалобу Афияддина Мамедова на арест. Активиста обвинили в том, что он громко разговаривал на улице, а когда сотрудники полиции призвали его к порядку, не подчинился их требованиям. Согласно протоколу полиции, во время задержания Мамедов оказал сопротивление силовикам и разбил стекло автомобиля полиции, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» лидер движения "Демократия-1918" Ахмед Мамедли.

«Афияддин на процессе заявил, что указанное в протоколе полиции и решении Хатаинского районного суда от 12 ноября является ложью. На самом деле, по словам Афияддина, его вместе с другом задержали 11 ноября около 10 часов вечера возле станции метро «Ахмедли» шесть человек в штатском. Их привезли в главное управлении полиции города Баку и завели в разные комнаты. Афияддин сказал, что у него потребовали пароль для входа в его мобильный телефон. После того как Афияддин отказался называть пароль, его стали избивать, нанося удары по голове и телу. Афияддин сказал, что сотрудник по имени Орхан наносил ему удары кулаком по голове. Афияддин сказал, что от ударов он упал и ему, лежачему, давали пощечины», - рассказал Мамедли.

11 ноября перестал выходить на связь еще один активист движения «Демократия 1918», глава Объединения трудящихся Эльвин Фейруззаде. На следующий день Фейруззаде сообщил, что был задержан и силовики получили доступ к его мобильному телефону.

Около двух часов ночи 12 ноября активиста, с его слов, отвезли в районное отделение полиции. «Там у Афияддина также требовали пароль от телефона, но он вновь отказался дать пароль. Тогда на него оформили протокол о якобы совершении им правонарушения по ст. 535.1 (неподчинение полиции) КоАП и днем 12 ноября отвезли в суд. Афияддин сказал, что судебное разбирательство было формальным и продолжалось всего 10-15 минут. Ему не дали адвоката, не позволили связаться с близкими, судья проигнорировал его жалобу на побои», - сказал Мамедли.

Он подчеркнул, что в Бакинском апелляционном суде Мамедов в БАС отверг обвинения. «Афияддин считает, что истинной причиной его задержания стало его видеоинтервью онлайн изданию “Toplum.tv”, в котором он заявил, что если полиция срочно не прояснит судьбу задержанного днем ранее активиста движения «Демократия-1918» Орхана Зейналлы, то он организует в центре Баку акцию протеста», - продолжил Мамедов.

Активист движения "Демократия-1918" Орхан Зейналлы, задержанный после публикации в соцсети с критикой в адрес азербайджанской полиции, 11 ноября был арестован на 30 суток по решению суда. Зейналлы арестован по надуманному обвинению и наказан за свою общественную деятельность, заявили единомышленники активиста.

Активист отметил, что Бакинский апелляционный суд также проигнорировал заявления Мамедова о побоях, отклонил доводы и ходатайства защиты и оставил без удовлетворения жалобу активиста.

Адвокат Мамедова Зибейда Садыгова заявила, что суд не провел объективного разбирательства по жалобе. «Мы ходатайствовали о запросе записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» на территории, где, по утверждению полиции, Мамедов «не подчинился» им. Другое ходатайство - направить запрос в столичную полицию для расследования заявления Мамедова об избиении. Оба ходатайства и сама жалоба не были удовлетворены. Человека осудили только на основе показаний самих полицейских, при этом апелляционный суд оставил без внимания то, что права Мамедова на защиту в суде первой инстанции были нарушены. Ему не позволили пригласить адвоката по выбору, позвонить близким и сообщить, что он задержан, то есть были нарушены самые элементарные права», - сказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Поскольку по административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией, национальные механизмы обжалования ареста исчерпаны, отметила она. «Мы будем готовить жалобу в ЕСПЧ для признания в перспективе нарушения прав Мамедова и выплаты ему компенсации за моральный ущерб в связи с неправомерным лишением свободы и бесчеловечным обращением», - сказала адвокат.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба Мамедова отклонена. В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что утверждения Мамедова о насилии не соответствуют действительности, назвав слова активиста «вымыслом».

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