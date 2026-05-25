07:59, 25 мая 2026

119 азербайджанских семей вернулись в Джебраильский район

Бывшие вынужденные переселенцы. 25 мая 2026 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-selo-syukyurbeili-dzabrailskogo-raiona-otpravlena-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-653589

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Шюкюрбейли сегодня вернулись 535 членов азербайджанских семей, покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта. 

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в село Шукюрбейли (Шюкюрбейли) Джебраильского района вернулись 165 бывших вынужденных переселенцев.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в село Шюкюрбейли Джебраильского района отправлены члены 119 семей (535 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти семьи ранее были временно расселены в различных районах страны - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Trend.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Возвращение в родные места взволновало переселенцев

Бывший вынужденный переселенец Сабир Бябиров поделился радостью от возвращения в родное село. "Я покинул Джебраильский район с супругой и сыном, теперь возвращаюсь с внуком... Мы долго ждали дня переезда. Слава Богу, этот день настал", - приводит сегодня его слова Report.

Я покинула Джебраильский район в 35 лет, возвращаюсь в 70 лет

Бывшая вынужденная переселенка Зейнаб Гулиева. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/zhitelnica-sela-shukyurbejli-my-ochen-rady-vozvrasheniyu-na-rodinuЗейнаб Гулиева призналась, что переживает "один из лучших дней своей жизни". "Я покинула Джебраильский район в 35 лет, возвращаюсь в 70 лет. На родину я возвращаюсь вместе с мужем, сыном и дочерью", - цитирует Гулиеву агентство.

Напомним, Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Ранее жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
