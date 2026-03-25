Сложности с трудоустройством стали препятствием для возвращения азербайджанцев в Карабах

Жители Азербайджана, возвращающиеся на территорию Карабаха, обустраивают быт, находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Пользователи Facebook* поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах. Для возвращения азербайджанцев необходимо провести разминирование, построить дома и инфраструктуру, указали азербайджанские пользователи, при этом назвав возвращение семей восстановлением справедливости. Многие населенные пункты в Карабахе исторически были армянскими, возразили армянские пользователи.

Шебнем быстро адаптировалась к жизни «в тихой, уютной и изумительной по природной красоте Шуше» после «шумного, хаотичного Баку». «Наша семья попала в первую группу возвратившихся в Шушу. Мы поселились в квартире в первом жилом комплексе, состоящем примерно из 20 четырех- и пятиэтажных зданий», — рассказала Шебнем корреспонденту «Кавказского узла».

Ее семью из пяти человек поселили в четырехкомнатной квартире. «Нам дали большую просторную квартиру с балконом. Квартира была сдана в хорошем, если не сказать отличном, состоянии. В интернете мы смотрели видео, где некоторые возвращенцы, в частности в Лачине, жаловались на недоделки, трещины в стенах, неработающие водопроводные краны. То ли строители учли критику, то ли к Шуше особое внимание, но у нас в домах всё отлично», — отметила девушка.

По ее словам, все квартиры были обставлены кухонной мебелью. «Остальную мебель мы привезли сами. Жилой комплекс благоустроен: на каждые два-три здания приходятся детская и спортивная площадки, во дворах есть беседки для жильцов», — продолжила Шебнем.

В семье Шебнем уже трудоустроены родители. «Отец работает в туристическом секторе, он проводит экскурсии для туристов и иностранных гостей, приезжающих на различные мероприятия», — сказала Шебнем.

Сама девушка собирается открыть свой микробизнес. «В Баку я работала в переводческой компании. И здесь удаленно продолжаю заниматься переводами. Но я также обратилась в центр самозанятости, чтобы открыть платные курсы английского языка для детей. Моё заявление предварительно одобрили, и после окончательного утверждения проекта мне предоставят небольшое помещение. Сказали, что в первое время оно будет вообще бесплатным, а потом — за небольшую арендную плату», — сказала Шебнем.

Помимо английского, она планирует организовать для детей младшего возраста занятия по рисованию и шахматам. «Мой брат по образованию финансист. Здесь, в Шуше, уже есть отделения двух банков. Но брат захотел работать в государственном секторе. Он прошел конкурс на работу в центрах социальных услуг. Младшая сестра пока учится в университете в Баку», — продолжила девушка.

Она отметила, что в Шуше построена современная школа, действует городской транспорт. «У нас всего один маршрут, по которому курсируют два электробуса. Честно говоря, город небольшой, с одного конца до другого можно дойти и пешком. Но для пожилых людей и детей общественный транспорт необходим. Автобус из нашего жилого комплекса проезжает мимо школы», — указала Шебнем.

Что касается медицинского обслуживания, то больницу уже построили, но она ещё не открыта, поскольку, как говорят жителям, идет набор врачей и медработников. «Но в городе есть пункт скорой помощи. Ближайшая больница расположена в соседнем Ханкенди», — рассказала Шебнем.

Что касается обеспечения населения предметами повседневного пользования, то в городе функционируют два супермаркета. «Правда, в первое время был дефицит мяса. Мы просили приезжающих из Баку купить для нас мясо. Сейчас проблема решена, поскольку начали возвращаться люди в села Ходжалинского и Агдамского районов, где они стали заниматься животноводством», — отметила девушка.

Она отметила, что горожане в основном работают в бюджетных организациях, администрации государственного заповедника, торговой сети, строительных фирмах. «Еще у нас функционируют пять гостиниц, открыты салоны красоты, парикмахерские, рестораны, кафе. Правда, кинозала пока в Шуше нет. Значительная часть города восстановлена после войны. Но есть кварталы, в основном район с историческими зданиями, где реконструкция еще не началась», — сказала Шебнем.

«Электричество, вода и интернет доступны без перебоев. Однако газа в квартирах нет, в многоэтажных жилых комплексах отдаётся предпочтение электрификации. Отопительные системы централизованы. Оплата отопления начисляется исходя из размера жилой площади. Для семей, проживающих в больших квартирах, затраты на отопление получаются высокими, и некоторым приходится сокращать другие расходы. Еще одна проблема в том, что в Шуше отопительный сезон проходит с 1 ноября по 1 мая, а в этом высокогорном городе порой даже летом и в начале осени температура воздуха может опускаться ниже 10 и даже 5 градусов», — отметила Шебнем.

Что касается транспортного сообщения с Баку, то, по словам девушки, трижды в неделю курсируют автобусы по маршруту Баку — Агдам — Ходжалы — Шуша — Лачин и обратно.

Рашид Алиев является жителем села Хыдырлы Агдамского района, возвращение в которое началось в июле 2025 года. «Мы вернулись в село во второй партии, в конце лета 2025 года. После десятилетий скитаний, жизни в тесных помещениях здесь мы чувствуем себя очень счастливо», — рассказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

По словам мужчины, его родителям-пенсионерам предоставили отдельный двухкомнатный дом. «А нашей семье — мне, жене и трем детям — дали трехкомнатный дом. В селе все дома построены в несколько рядов. Дома похожи, отличаются только площадью и количеством комнат. Например, есть пятикомнатные дома для очень больших семей. У каждого дома есть своё широкое крыльцо-балкон. К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то — деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства: вокруг села есть огромные территории с растительностью, которые служат благодатными пастбищами», — описал условия проживания мужчина.

Он производит на продажу молоко, мацони и гаймаг (сливки). «Хыдырлинский гаймаг знаменит во всем Азербайджане. Мы восстанавливаем традицию его производства. Нашу продукцию даже никуда не нужно вывозить. На гаймаг я получаю заказы на два-три дня вперед, люди покупают его прямо у нашей калитки», — отметил Алиев.

По его словам, основными покупателями являются селяне, которые не занимаются хозяйством, а работают в школе, местной администрации или на строительстве в расположенном рядом Агдаме.

Еще один уроженец Хыдырлы, Насими Мирзоев, пока не вернулся в село, но уже строит планы по созданию хозяйства. «Переселение происходит быстрыми темпами. В первую очередь возвращают тех, кто жил в санаториях, общежитиях, недостроенных домах. Наша семья получила квартиру в 2021 году в городке для вынужденных переселенцев близ Баку. Поэтому мы пока в ожидании. Но дома для нас тоже уже строятся. В нашей семье четыре человека, нам дадут трехкомнатный дом. Я часто бываю в Хыдырлы, езжу туда к уже вернувшимся родственникам. Думаю, вместе с селянами смогу наладить хозяйство. А жена будет работать в школе», — рассказал Мирзоев.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Мирзоев выразил удовлетворение дорогами в Хыдырлы. «Главные улицы села асфальтированы. Село так спланировано, что перпендикулярно главным улицам, между домами, проложены грунтовые дороги, по которым можно выводить скот на пастбища», — отметил Мирзоев.

По его словам, в селе есть супермаркет, построен рынок, который пока не функционирует. При этом в село не ходят автобусы. «Рядом с селом проходит магистральная дорога, по которой курсируют автобусы в Агдам, Ходжалы, Ханкенди, Барду. Чтобы поехать в Баку, надо ехать в Агдам, где можно сесть на поезд или междугородний автобус. Агдам расположен близко, всего в трёх километрах: могут соседи подбросить. Можно вызвать и таксистов, стоящих у магистральной дороги, — они отвезут за два-три маната (1,2–1,8 доллара)», — сказал мужчина.

Вместе с тем он посетовал на отсутствие воды для полива участков. «С питьевой водой всё нормально. Хыдырлы всегда славился фруктовыми деревьями — айвой, грушей, персиками. Но многие не могут сажать деревья, поскольку технической воды нет, а питьевая вода стоит слишком дорого для обильного полива», — отметил мужчина.

Он также отметил отсутствие аптеки. «Если срочно понадобятся какие-то лекарства, придется ехать в Агдам. Желательно построить второй супермаркет, поскольку жильцам с окраин идти в действующий достаточно далеко», — отметил мужчина.

Работавший ранее в муниципалитете Агдамского района уроженец одноименного райцентра Эльман Велиев посетовал на затягивание процесса возвращения населения.

«Это связано с необходимостью разминирования, составления проектов восстановления, а затем строительства инфраструктуры и жилья. На сегодняшний день восстановлены три села — Сарыджалы, Кенгерли, Хыдырлы. Началось возвращение людей в сам город Агдам. Села строят строго по плану, с социальной инфраструктурой, вплоть до спортивных площадок и парков», — рассказал бывший чиновник.

Однако главной проблемой является обеспечение занятости населения. «В первую очередь возвращаются работники бюджетной сферы, административного управления, торговли, общепита, строители. Но Агдам — прежде всего сельский район. И надо создавать условия для сельского хозяйства. В предгорной зоне люди могут еще как-то самостоятельно заняться животноводством. А вот в низине, где традиционно занимались земледелием, необходимо решить вопросы орошения. В верхней части Карабаха много гидроресурсов. Однако в период конфликта была перекрыта подача воды из Суговушанского и Сарсангского водохранилищ. Каналы высохли, разрушились. Прежде чем возвращать население в низменные села, надо восстанавливать оросительную систему», — сказал Велиев.

в октябре 2022 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование территорий в бывшей зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

Велиев считает важным обеспечение занятости для удержания населения на возвращённых территориях. «Надо как можно скорее решать вопросы с трудоустройством. Я знаю семью в Агдаме: они с удовольствием вернулись. Но пока у них нет работы, а на них висит банковский кредит, и по мере отсрочки выплат долг растет. Поэтому государство должно как-то решить с банками вопрос о заморозке долгов на период до трудоустройства возвращенцев. Иначе они будут вынуждены возвращаться в Баку, где возможностей для заработка больше», — отметил бывший чиновник.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.