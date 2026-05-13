Мать арестованной журналистки столкнулась с запретом на выезд из Азербайджана

Власти Азербайджана запретили выезд из страны матери арестованной журналистки журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг Дильрубе Амановой. Женщине дважды не позволили улететь из Азербайджана, хотя после первой попытки силовики заверили, что запрет снят.

Как писал "Кавказский узел", в феврале журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг (Ахмедова), Айсель Умудова и Хаяля Агаева потребовали расследовать насилие над ними в Бакинском СИЗО и наказать силовиков. В апреле Пенитенциарная служба Азербайджана ответила на жалобу родственников Айтадж Тапдыг, заявив, что сотрудники СИЗО не применяли насилие к журналистке.

Перед началом очередного заседания суда по делу Meydan TV 1 мая Айтадж Тапдыг и ее коллеги Фатима Мовламлы, Айсель Умудова, Хаяла Агаева и Ульвия Али устроили акцию протеста, подняв плакаты с лозунгами в защиту свободы слова.

Мать Айтадж Тапдыг Дильруба Аманова впервые узнала о введенном против ее запрете на выезд из страны еще 30 апреля. По словам женщины, в тот день она собиралась вылететь в Берлин к своей другой дочери.

“В бакинском аэропорту я прошла все процедуры для отбывающих пассажиров и уже в самом конце столкнулась с препятствием на погранично-паспортном контроле. Когда я стояла у окошка, пограничнику поступил звонок и он ответил: “Нет, я не пропустил еще”. Потом мне заявили, что введен “стоп” на мой выезд из страны, ограничение введено МВД. Однако деталей мне прояснили”, – рассказала Аманова корреспонденту “Кавказского узла”.

Впоследствии ее адвокат выяснил, что ограничение было введено главным управлением полиции города Баку.

“Спустя несколько дней моему адвокату сообщили, что “запрет уже удален из системы”. После этого, я вновь купила билет на самолет в Берлин, на 12 мая. К сожалению, в аэропорту я столкнулась с той же картиной: на паспортном контроле вновь сотруднику сказали обо мне. И опять мне заявили, что меня не могут пропустить на рейс из-за запрета “в системе”, – отметила Аманова.

Женщина подчеркнула, что не имеет никаких налоговых или кредитных задолженностей либо штрафов в пользу государства, а также не является фигурантом уголовных дел.

“Это ограничение связано исключительно с журналистской деятельностью моей дочери Айтадж. Ее саму арестовали абсолютно по ложным обвинениям, теперь ограничивают мои права”, – сказала Аманова.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям.

Гражданина, которому ограничивают право на выезд из страны, должны заранее поставить известность об этом, обратил внимание эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов.

По его словам, согласно статье 9 Миграционного кодекса Азербайджана, временный запрет на выезд из страны может применяться в рамках уголовных дел, в частности при избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, назначении условного наказания или исправительных работ. Ограничения также возможны в случае неисполнения судебного приговора, налоговых обязательств или финансовых санкций. Во всех иных случаях запрет неправомерен, заявил юрист корреспонденту “Кавказского узла”

Получить комментарии в МВД и государственной пограничной службе корреспонденту “Кавказского узла” не удалось.

“Кавказский узел” также писал, что в апреле Европейский суд по правам человека направил властям Азербайджана вопросы по жалобам 16 человек, заявивших о незаконном запрете на выезд из страны. Жалобу подали журналисты, гражданские активисты и эксперты, проходящие по уголовным делам в статусе свидетелей или подозреваемых.