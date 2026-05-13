×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:57, 13 мая 2026

Мать арестованной журналистки столкнулась с запретом на выезд из Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана запретили выезд из страны матери арестованной журналистки журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг Дильрубе Амановой. Женщине дважды не позволили улететь из Азербайджана, хотя после первой попытки силовики заверили, что запрет снят. 

Как писал "Кавказский узел", в феврале журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг (Ахмедова), Айсель Умудова и Хаяля Агаева потребовали расследовать насилие над ними в Бакинском СИЗО и наказать силовиков. В апреле Пенитенциарная служба Азербайджана ответила на жалобу родственников Айтадж Тапдыг, заявив, что сотрудники СИЗО не применяли насилие к журналистке. 

Перед началом очередного заседания суда по делу Meydan TV 1 мая Айтадж Тапдыг и ее коллеги Фатима Мовламлы, Айсель Умудова, Хаяла Агаева и Ульвия Али устроили акцию протеста, подняв плакаты с лозунгами в защиту свободы слова.

Мать Айтадж Тапдыг Дильруба Аманова впервые узнала о введенном против ее запрете на выезд из страны еще 30 апреля. По словам женщины, в тот день она собиралась вылететь в Берлин к своей другой дочери. 

“В бакинском аэропорту я прошла все процедуры для отбывающих пассажиров и уже в самом конце столкнулась с препятствием на погранично-паспортном контроле. Когда я стояла у окошка, пограничнику поступил звонок и он ответил: “Нет, я не пропустил еще”. Потом мне заявили, что введен “стоп” на мой выезд из страны, ограничение введено МВД. Однако деталей мне прояснили”, – рассказала Аманова корреспонденту “Кавказского узла”.

Впоследствии ее адвокат выяснил, что ограничение было введено главным управлением полиции города Баку. 

“Спустя несколько дней моему адвокату сообщили, что “запрет уже удален из  системы”. После этого, я вновь купила билет на самолет в Берлин, на 12 мая. К сожалению, в аэропорту я столкнулась с той же картиной: на паспортном контроле вновь сотруднику  сказали обо мне. И опять мне заявили, что меня не могут пропустить на рейс из-за запрета “в системе”, – отметила Аманова.

Женщина подчеркнула, что не имеет никаких налоговых или кредитных задолженностей либо штрафов в пользу государства, а также не является фигурантом уголовных дел.

“Это ограничение связано исключительно с журналистской деятельностью моей дочери Айтадж. Ее саму арестовали абсолютно по ложным обвинениям, теперь ограничивают мои права”, – сказала Аманова.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям.

Гражданина, которому ограничивают право на выезд из страны, должны заранее поставить известность об этом, обратил внимание эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов

По его словам, согласно статье 9 Миграционного кодекса Азербайджана, временный запрет на выезд из страны может применяться в рамках уголовных дел, в частности при избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, назначении условного наказания или исправительных работ.  Ограничения также возможны в случае неисполнения судебного приговора, налоговых обязательств или финансовых санкций. Во всех иных случаях запрет неправомерен, заявил юрист корреспонденту “Кавказского узла”

Получить комментарии в МВД и государственной пограничной службе корреспонденту “Кавказского узла” не удалось.

“Кавказский узел” также писал, что в апреле Европейский суд по правам человека направил властям Азербайджана вопросы по жалобам 16 человек, заявивших о незаконном запрете на выезд из страны. Жалобу подали журналисты, гражданские активисты и эксперты, проходящие по уголовным делам в статусе свидетелей или подозреваемых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Взрыв мины и военный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:47, 11 мая 2026
Двое военных подорвались на мине в Азербайджане
Азер Гасымлы. Фото: www.massa.az/news https://www.massa.az/news/ru/13153/azer-gasymly-pri-naznachenii-chinovnikov-prioritetnym-yavlyaetsya-princip-lichnoj-predannosti
17:55, 11 мая 2026
Супруга заявила о нарушении условий содержания Гасымлы в СИЗО
Фазиль Гасымов (слева) и Хафиз Бабалы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:01, 11 мая 2026
Гасымов и Бабалы призвали использовать форум городов для освобождения политзеков в Азербайджане
Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
12:02, 11 мая 2026
Азербайджанский активист Ахмедов в суде отверг обвинения
Цистерны с топливом на станции Баладжары перед отправкой в Армению. 10 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/infrastruktura/azerbajdzhan-otpravit-v-armeniyu-ocherednvuyu-partiyu-nefteproduktov
11:08, 10 мая 2026
Партия нефтепродуктов экспортирована из Азербайджана в Армению
Персоналии
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
3
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
2
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Акция протеста у Руставской тюрьмы в день рождения Мзии Амаглобели. Фото: Nata Makharashvili / Publika
12 мая 2026, 23:47
Протестующие в Тбилиси поздравили с днем рождения Мзию Амаглобели

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 21:39
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой

Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
12 мая 2026, 19:12
Следователи провели обыски в администрации Махачкалы

Стоп-кадр акции владельцев электромобилей в Батуми. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/615854/
12 мая 2026, 16:38
Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше