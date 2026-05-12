Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Напсо

Суд отказался проверять на соответствие Конституции норму закона, по которой кубанский депутат Госдумы Юрий Напсо был досрочно лишен полномочий за прогулы.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Верховный суд признал законным досрочное лишение полномочий депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и не удовлетворил просьбу восстановить его в качестве депутата.

Представитель экс-депутата настаивал, что комиссия Госдумы неправильно подсчитала рабочие дни, которые Напсо пропустил без уважительной причины. По его мнению, их было всего шесть, а не более 200, а в оставшееся время, по словам юриста, Напсо находился на лечении и по рекомендациям врачей не мог покинуть ОАЭ, поэтому принимал участие в заседаниях Госдумы по видеоконференцсвязи.

Конституционный суд России не стал рассматривать жалобу Юрия Напсо, лишенного полномочий за отсутствие на 172 заседаниях Госдумы, сообщают сегодня "Ведомости".

Напсо просил суд проверить конституционность нормы федерального закона о статусе депутата Госдумы, поскольку, по его мнению, на основании этой нормы его полномочия были прекращены без учета уважительных причин - пребывания на лечении в ОАЭ.

Однако Конституционный суд напомнил, что депутат Госдумы обязан принимать личное участие в заседаниях и поддерживать связь с избирателями, говорится в публикации.

Напомним, решение о лишении Напсо депутатских полномочий было принято единогласно 3 апреля 2025 года. Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними - отсутствовал на работе.

В октябре 2024 года стало известно, что Центральный райсуд Сочи, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми владел и управлял Юрий Напсо и 14 аффилированных с ним лиц.

Юрий Напсо родился в Туапсе, он кандидат экономических наук. В 2000-х годах работал в коммерческих структурах, депутатом Госдумы стал в 2007 году и избирался депутатом V, VI и VII созывов. В 2021 году избрался в Госдуму VIII созыва в составе федерального списка ЛДПР. Закрепленные за ним регионы - Краснодарский край и Ростовская область.