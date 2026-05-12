×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:56, 12 мая 2026

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Напсо

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался проверять на соответствие Конституции норму закона, по которой кубанский депутат Госдумы Юрий Напсо был досрочно лишен полномочий за прогулы.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Верховный суд признал законным досрочное лишение полномочий депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и не удовлетворил просьбу восстановить его в качестве депутата.

Представитель экс-депутата настаивал, что комиссия Госдумы неправильно подсчитала рабочие дни, которые Напсо пропустил без уважительной причины. По его мнению, их было всего шесть, а не более 200, а в оставшееся время, по словам юриста, Напсо находился на лечении и по рекомендациям врачей не мог покинуть ОАЭ, поэтому принимал участие в заседаниях Госдумы по видеоконференцсвязи.

Конституционный суд России не стал рассматривать жалобу Юрия Напсо, лишенного полномочий за отсутствие на 172 заседаниях Госдумы, сообщают сегодня "Ведомости".

Напсо просил суд проверить конституционность нормы федерального закона о статусе депутата Госдумы, поскольку, по его мнению, на основании этой нормы его полномочия были прекращены без учета уважительных причин - пребывания на лечении в ОАЭ.

Однако Конституционный суд напомнил, что депутат Госдумы обязан принимать личное участие в заседаниях и поддерживать связь с избирателями, говорится в публикации.

Напомним, решение о лишении Напсо депутатских полномочий было принято единогласно 3 апреля 2025 года. Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними - отсутствовал на работе.

В октябре 2024 года стало известно, что Центральный райсуд Сочи, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми владел и управлял Юрий Напсо и 14 аффилированных с ним лиц.

Юрий Напсо родился в Туапсе, он кандидат экономических наук. В 2000-х годах работал в коммерческих структурах, депутатом Госдумы стал в 2007 году и избирался депутатом V, VI и VII созывов. В 2021 году избрался в Госдуму VIII созыва в составе федерального списка ЛДПР. Закрепленные за ним регионы - Краснодарский край и Ростовская область.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40, 9 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Аэропорт Краснодара. Фото Антона Быкова, "Юга.ру"
15:46, 8 мая 2026
Аэропорты на юге России возобновили работу
Мужчина смотрит на табло в аэропорту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:46, 8 мая 2026
Аэропорты юга России остановили работу после атаки по Ростову-на-Дону
БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:41, 7 мая 2026
Военные отчитались о сбитых БПЛА над территориями пяти регионов ЮФО
Персоналии
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Подросток на больничной койке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 12:57
Два ребенка госпитализированы после стрельбы в школе на Кубани

Крымский мост. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org/
12 мая 2026, 10:55
Запрет движения по Крымскому мосту вызвал вопросы у пользователей Telegram

Аймани Кадырова. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
11 мая 2026, 19:36
Власти Канады ввели санкции против матери Рамзана Кадырова

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 мая 2026, 15:02
Митрополит Шио избран главой Грузинской православной церкви 

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше