Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после подтопления дороги

Транспортное сообщение с восемью селами Чародинского района прервано после того, как речная вода размыла подход к временному мосту.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. К 4 мая без транспортного сообщения оставалось лишь село Жажада Тляратинского района. Дорога к этому селу, в котором насчитывается 294 жителей, была перекрыта после камнепада. Ее расчистили к вечеру 4 мая.

По состоянию на 10.00 мск 12 мая, в Дагестане закрыт один участок автодороги, сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Без транспортного сообщения остаются 8 населенных пунктов Чародинского района. Закрыто с обеспечением объездов 15 участков. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в публикации.

Названия заблокированных населенных пунктов в публикации не приведены, но перечислены в сообщении на сайте ведомства.

Согласно этому сообщению, проезд к селам Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль перекрыт с вечера 11 мая после того, как на участке автодороги «Цуриб – Арчиб» произошло "изменение русла реки Рисор и размыв подхода к временному мосту".

"Для восстановления подхода перебрасывается 1 единица техники – экскаватор", - сообщило сегодня ведомство.

26 апреля движение по участку автодороги Цуриб - Арчиб также было закрыто, это произошло после камнепада. Был заблокирован проезд к 16 селам Чародинского района, а расчистка дороги осложнялась повторными обвалами. Позднее на участке автодороги Цуриб – Арчиб было обеспечено движение по временной схеме.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

