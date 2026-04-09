Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Института географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне непогоды. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью. В городе работают 13 пунктов размещения для людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

"Ситуация в Дагестане иллюстрирует классический пример того, как природные риски многократно усиливаются из-за нерационального освоения территорий", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Института географии Российской Академии наук.

Например, застройка речных пойм сокращает площадь естественного поглощения воды, засорение русел рек снижает их пропускную способность, вырубка лесов на склонах уменьшает водопоглощение почвы и усиливает эрозию. К факторам риска в институте также отнесли неэффективное управление водными ресурсами, в том числе недостаточное обслуживание гидротехнических сооружений. А изменение ландшафта из-за карьерных разработок и прокладки дорог нарушает естественный дренаж территории.

Застройка пойм, вырубка лесов и игнорирование норм водоохранных зон "буквально множат последствия естественных процессов: ливни и таяние снегов, которые в иных условиях могли бы пройти относительно спокойно, превращаются в разрушительные паводки», - приводятся в сообщении слова руководителя центра горных исследований Института географии РАН, доктора географических наук Алексея Гуни.

Для снижения угрозы наводнений необходимы комплексные меры, считают в Институте географии РАН. В их числе восстановление водоохранных зон и лесопосадок на склонах, расчистка русел рек от мусора и наносов, модернизация дамб, плотин и водоотводных каналов, введение строгих ограничений на застройку в поймах и зонах риска, а также разработка системы раннего предупреждения о паводках и селях.

Среди основных природных причин наводнений специалисты отмечены интенсивные осадки в весенне-летний период, таяние снегов и ледников в горной части республики, а также особенности рельефа: более 60% территории Дагестана занимают горы и предгорья, что ускоряет сток воды. Дополнительными факторами названы селевые потоки, которые резко увеличивают объем воды в реках, а также рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, в том числе штормов и циклонов.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

