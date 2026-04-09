11:40, 9 апреля 2026

Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Института географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне непогоды. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью. В городе работают 13 пунктов размещения для людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов

"Ситуация в Дагестане иллюстрирует классический пример того, как природные риски многократно усиливаются из-за нерационального освоения территорий", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Института географии Российской Академии наук. 

Например, застройка речных пойм сокращает площадь естественного поглощения воды, засорение русел рек снижает их пропускную способность, вырубка лесов на склонах уменьшает водопоглощение почвы и усиливает эрозию. К факторам риска в институте также отнесли неэффективное управление водными ресурсами, в том числе недостаточное обслуживание гидротехнических сооружений. А изменение ландшафта из-за карьерных разработок и прокладки дорог нарушает естественный дренаж территории.

Застройка пойм, вырубка лесов и игнорирование норм водоохранных зон "буквально множат последствия естественных процессов: ливни и таяние снегов, которые в иных условиях могли бы пройти относительно спокойно, превращаются в разрушительные паводки», - приводятся в сообщении слова руководителя центра горных исследований Института географии РАН, доктора географических наук Алексея Гуни.

Для снижения угрозы наводнений необходимы комплексные меры, считают в Институте географии РАН. В их числе восстановление водоохранных зон и лесопосадок на склонах, расчистка русел рек от мусора и наносов, модернизация дамб, плотин и водоотводных каналов, введение строгих ограничений на застройку в поймах и зонах риска, а также разработка системы раннего предупреждения о паводках и селях.

Среди основных природных причин наводнений специалисты отмечены интенсивные осадки в весенне-летний период, таяние снегов и ледников в горной части республики, а также особенности рельефа: более 60% территории Дагестана занимают горы и предгорья, что ускоряет сток воды. Дополнительными факторами названы селевые потоки, которые резко увеличивают объем воды в реках, а также рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, в том числе штормов и циклонов.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

21:47, 8 апреля 2026
Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег
19:47, 8 апреля 2026
Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
17:51, 8 апреля 2026
Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего губернатора Ростовской области
15:58, 8 апреля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
13:10, 8 апреля 2026
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева
08:16, 8 апреля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
03:53, 9 апреля 2026
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением
Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру
01:55, 9 апреля 2026
Близкие заключенных таганрогского СИЗО опасаются за их здоровье
Стоп-кадр: "Жители поселка Газораспределитель в Махачкале обратились к мэру Махачкалы и главе Дагестана с требованием убрать препятствия в русле реки". Фото: "Черновик" 2.0 / Telegram-канал
20:49, 8 апреля 2026
Жители махачкалинского поселка потребовали убрать препятствия в русле реки
Эвакуация жителей Махачкалы. Фото: Правительство Дагестана/MAX
18:51, 8 апреля 2026
Эвакуированные жители Махачкалы рассказали о сборе документов на компенсации
Эвакуация людей вертолетом в Дагестане. 8 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/kulirayon/12967
16:58, 8 апреля 2026
Четыре человека эвакуированы вертолетом в Дагестане из-за непроходимых дорог
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Халит Мустафаев. Скриншот фото "Блокнот Ставрополь" https://bloknot-stavropol.ru/themes/ubiystvo_khalita_mustafaeva/.
08 апреля 2026, 13:10
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева

Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/news/na-kurorte-elbrus-k-2028-godu-poyavitsya-novaya-kanatnaya-doroga-azau-mir.html
08 апреля 2026, 11:05
Три канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за непогоды

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
