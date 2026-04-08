Жители махачкалинского поселка потребовали убрать препятствия в русле реки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселка Газораспределитель в Махачкале обратились к мэру Махачкалы и главе Дагестана Сергею Меликову с требованием очистить русло реки, которая топит дома жителей.

Как писал "Кавказский узел", более 800 социально значимых объектов пострадали из-за наводнений в Дагестане, в зоне ЧС находятся около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне паводков. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи жителям Дагестана, пострадавшим от подтоплений. Правительство Дагестана выделило 100 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от наводнения. В Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Видеообращение жителей поселка Газораспределитель опубликовал сегодня Telegram-канал "Черновик" 2.0.

"Мы, жители района Газораспределителя, требуем к себе внимания. Мэр города Махачкалы, глава Дагестана, обратите на нас внимание. Подключите к этой ситуации специалистов, которые разбираются в реках, в озерах", - потребовали собравшиеся на видео.

По словам сельчан, они нашли проблему, которая топит не только их поселок, но и "Пальмиру".

"Вот эта река, которая проложила себе новое русло через наши дома и наше имущество. Мы не спим ночью и вынуждены покинуть свои дома, потому что здесь жить небезопасно. Это огромный поток грязной воды", - заявили сельчане.

Жители указали на препятствия в виде труб, которые во многих местах пересекают русло реки. По их словам, они не знают, насколько эти трубы функциональны. Возможно, их можно просто убрать, так как именно они являются причиной засора. "Две минуты потока, и здесь застревают доски, деревья, и сразу образуется дамба из мусора. Вода просто вынуждена находить новое русло через наши дома", - возмущаются люди.

"Здесь не живут богатые люди, здесь живут врачи, пенсионеры, обычные рабочие и учителя. Мы покинули свои дома, потому что находится в них небезопасно. Мы уже не просим, а требуем к себе пристального внимания. Приходите, здесь и сейчас разберитесь с этой проблемой. Возможно, надо расширить русло, возможно, надо русло очистить и углубить. Решение этой проблемы станет причиной нашего спокойствия", - сказали в заключение жители поселка.

Сегодня власти отчитались о расчистке водотока реки Тарнаирки в Махачкале и демонтаже незаконных построек, мешающих пропуску паводковых вод. "Ведется снос самостроя в границах русла и мониторинг других потенциальных препятствий для стока воды", - уточняется в сообщении. Работы были проведены между улицами 1-я Влажная и 1-я Источная.

Также проводятся работы по расчистке и углублению русла реки Талгинка на участке от Новой трассы до 5-й Акгельной. Работы включают очистку дна, углубление и расширение русла для повышения пропускной способности водотока, сообщила администрация Махачкалы в Telegram-канале.

Мероприятия направлены на снижение риска подтоплений прилегающих территорий. 9 апреля работы будут продолжены, в том числе со стороны микрорайона Пальмира, указала администрация.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

