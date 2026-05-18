Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана вынес заочный приговор бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, назначив ему пожизненное заключение. Его брат Ахмед Гаджиев также в заочном режиме приговорен к 10 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года суд в Махачкале удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии недвижимости и других активов бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Суд также согласился признать семью Гаджиева* экстремистским объединением.

Магомед Гаджиев* – генерал-майор налоговой службы, бывший замначальника налоговой инспекции в Дагестане и замглавы межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам России по Южному Федеральному округу. Депутат Госдумы с 2003 по 2021 годы. В мае 2023 года признан иноагентом и исключен из “Единой России”, а в феврале 2024 года был объявлен в розыск в России.

Верховный суд Дагестана огласил приговор по делу бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и его брата Ахмеда Гаджиева – бывшему гендиректору Махачкалинского морского порта и депутату парламента Дагестана. Дела обоих братьев рассматривались в заочном режиме.

Магомеду Гаджиеву* вменялись организация заказного двойного убийства и вымогательство в особо крупном размере 1 , Ахмеду Гаджиеву – только вымогательство 2 .

Согласно материалам дела, Магомед Гаджиев* в 2011 году организовал через посредников убийство ректора Института теологии Максуда Садикова: он был застрелен 7 июня 2011 года у подъезда своего дома, вместе с ним был убит его племянник Залимхан Мусаев. Следствие в качестве основной версии убийства рассматривало профессиональную деятельность Садикова – в частности, его активное выступление "против экстремистского течения ислама". За убийством Максуда Садикова стоят силы, противостоящие процессу примирения религиозных общин Дагестана, предположили в июне 2011 года опрошенные "Кавказским узлом" активисты и кавказоведы.

В феврале Верховный суд Дагестана приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя по делу об убийстве в 2011 году ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева. По данным "Черновика", осужденный – сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов. Следственный комитет только в 2024 году сообщил, что раскрыл убийство Садикова, назвав организатором этого преступления Магомеда Гаджиева*.

Обвинение в вымогательстве касается рейдерского захвата ЗАО “Судоремонт”: как утверждает обвинение, братья вместе разработали план по завладению контрольным пакетом акций предприятия и под угрозой расправы заставили его владельца переоформить 52% акций на подставных лиц.

“Ущерб от рейдерского захвата превысил 93 миллиона рублей”, – говорится сообщении Объединенной пресс-службы судов Дагестана.

Магомеду Гаджиеву* суд назначил пожизненное лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 900 тысяч рублей. Ахмед Гаджиев приговорен к 10 годам колонии строгого режима, также со штрафом в 900 тысяч рублей.

В марте 2025 года польское издание GEO Polityka написало, что у Гаджиева* может быть банковский счет в Wells Fargo Bank в США, на котором хранится более 45 млн долларов. Налоговое управление США попросило банк не закрывать счета, поскольку Гаджиев* представил ему информацию и имеет право на вознаграждение. Издание также считает депутата совладельцем Fantom Foundation, компании, стоящей за криптовалютой Fantom, акционером нескольких онлайн-казино и букмекерской компании, передает РБК.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2024 года Магомед Гаджиев* был назван автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. До этого Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на его убийство. Кадыров также предупредил о готовности объявить им кровную месть. Спустя 15 месяцев после этого, в январе 2026 года, Кадыров сфотографировался с Керимовым и назвал его своим братом.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.