Житель Дагестана осужден за убийство ректора Института теологии Садикова

Верховный суд Дагестана приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя по делу об убийстве в 2011 году ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву* было заочно предъявлено обвинение в организации убийства ректора дагестанского института теологии Максуда Садикова, он был объявлен в розыск.

Общественный и религиозный деятель, ректор махачкалинского института теологии и международных отношений Максуд Садиков был застрелен 7 июня 2011 года у подъезда своего дома. Вместе с Садиковым был убит его племянник Залимхан Мусаев. Следствие в качестве основной версии убийства рассматривало профессиональную деятельность Садикова – в частности, его активное выступление "против экстремистского течения ислама". За убийством Максуда Садикова стоят силы, противостоящие процессу примирения религиозных общин Дагестана, предположили в июне 2011 года опрошенные "Кавказским узлом" активисты и кавказоведы.

Согласно материалам дела, для совершения убийства религиозного деятеля и его племянника были привлечены неустановленные следствием лица, которые задействовали непосредственных исполнителей - подсудимого и еще одного человека, личность которого также не удалось установить.

Подсудимый и его соучастник заранее собрали информацию о жертве, его распорядке дня и транспортном средстве, на котором он передвигается, а также приобрели огнестрельное оружие. Зная, что потерпевшего сопровождает вооруженный охранник, являющийся его племянником, преступники запланировали убийство обоих.

7 июня 2011 года во дворе дома на улице Абубакарова в Махачкале, соучастники, дождавшись возвращения жертв, открыли по ним шквальный огонь. В результате нападавшими было произведено не менее 30 выстрелов. Оба скончались на месте от полученных ранений. Находившиеся вместе с ними в автомобиле двое других лиц не пострадали.

Уголовное дело расследовалось по признаку убийства двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму 1 . Дело в отношении предполагаемого организатора преступления, на которое он пошел на почве личных неприязненных отношений, выделено в отдельное производство, уточнила пресс-служба.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана приговорила подсудимого к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в вышестоящую инстанцию", - говорится в сообщении.

По данным "Черновика" осужденный - сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов.

В 2024 году Следственный комитет сообщил, что раскрыл убийство Максуда Садикова, назвав организатором убийства бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, который сейчас находится за границей, сообщил в ночь на 10 апреля "Коммерсант" в материале "Депутатский заказ выполнен с перебором".

Магомед Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Дагестану и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам и сборам. Впервые мандат депутата Госдумы он получил в 2003 году, его последний депутатский срок истек в 2021 году. 26 мая 2023 года Минюст внес Магомеда Гаджиева* в реестр иноагентов. Поводом была названа поддержка Гаджиевым властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день Магомед Гаджиев* был исключен из правящей партии "Единая Россия".

"Подозреваемый в совершении убийства - сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов был задержан в марте 2023 года. По версии следствия, он вместе с неустановленным сообщником стрелял в господ Садикова и Мусаева. Сам Магомедов, дело которого слушается в Верховном суде Дагестана, свою причастность к преступлению отрицает", - говорится в публикации.

Дело в отношении Гаджиева* было выделено в отдельное производство. По нему допрашивались в качестве свидетелей, в частности, сотрудники махачкалинского ЧОП "Гард-М", работавшие в охранной организации в 2010-2011 годах, пишет издание.

"В поле зрения следствия попали также руководитель ЧОО "Сфинкс Альянс" и бывший гендиректор Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) Ахмед Гаджиев. По данным “Ъ”, брат депутата Госдумы, предполагаемого организатора преступления, еще в 2017 году ушел в длительный отпуск и, не вернувшись на рабочее место в ММТП, покинул Россию. По неофициальным данным, у следствия возникли вопросы к гендиректору порта сразу по нескольким уголовным делам, находившимся в разработке", - сообщает издание.

Согласно материалам дела, в начале июня 2011 года депутат "на фоне ранее возникших личных неприязненных отношений с Максудом Садиковым решил организовать его убийство, наняв для этого исполнителей. "Для совершения преступления он привлек "не установленных следствием лиц" и дал им указание найти тех, кто за деньги мог бы убить ректора. Не позднее 7 июня поручение было исполнено - в качестве стрелков были подобраны Рамазан Магомедов и неизвестный", - указала автор материала Юлия Рыбина.

Напомним, Максуд Садиков был известен своей общественно-политической работой, в том числе в качестве руководителя общероссийского политического общественного движения "Нур" (Свет). В 1997-1999 годах он работал в министерстве национальной политики России, в 1999-2000 годах - в министерстве по делам федерации и национальностей России консультантом департамента местного самоуправления, в 2000-2002 годах - в министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политики России. В 1998-1999 годах Садиков руководил хадж-миссией России, которая занималась организацией паломничества российских мусульман.

