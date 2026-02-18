Дела Ханмурзаева и Копайгородского стали исключениями из практики ухода от наказания за участие в СВО

Кейсы Уллубия Ханмурзаева и Алексея Копайгородского, которых контракты с Минобороны не спасли от уголовного преследования лишь подчеркнули общую практику отправки обвиненных в коррупции чиновников на военную операцию.

Как писал "Кавказский узел", суд Махачкалы заключил под стражу бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве. Ранее администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции.

Суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей несмотря на то, что командир добровольческого корпуса Денис Барило подал ходатайство с просьбой отпустить под его наблюдение Копайгородского, заявив, что тот проявил себя с положительной стороны в зоне специальной военной операции на Украине и представлен к награде.

Бывший депутат районного собрания Александр Коровайный* уверен, что отправка на СВО стала неформальным способом для чиновников избежать уголовного преследования.

«За четыре года военный операции среди чиновников один или два погибших было или пострадавших серьезно. То есть, по факту, служат они с дозволения начальства не на горячих точках, поэтому потери намного меньше, чем в любых другистаох подразделениях», - сказал он «Кавказскому узлу».

По мнению политика, такие вопросы решаются по санкции «сверху». «Этот вопрос решает все-таки исполнительная власть. Что касается Копайгородского, то он был креатурой еще Ткачева. По крайней мере, ранее его (влиятельные представители региональные элиты) пытались его поддерживать и поставить на место Кондратьева, который их не устраивал. Возможно, с этим связано более жесткое отношение к Копайгородскому», - отметил он.

По его мнению, для отказа чиновникам в отправке на СВО должны быть серьезные причины. «Наверняка в случае с Ханмурзаевым есть личные отрицательные отношения с главой республики. Но я думаю, что это исключение, большинство будет, как и раньше, спокойно уходить и получать прощение», - заключил Коровайный.

Депутаты указали, что Ханмурзаев при заключении контракта с Минобороны не уведомил депутатский корпус о своем решении. Глава Дагестана Сергей Меликов в своей резолюции указал, что поддерживает инициативу районного собрания о прекращении полномочий главы района. По данным "Черновика", отставка Ханмурзаева готовилась с октября 2025 года и была инициирована именно Сергеем Меликовым.

Отправка на СВО стала неформальным способом для чиновников избежать уголовного преследования, считает экономист и политолог Сергей Жаворонков. «Это довольно массовое явление в случае осужденных чиновников. Тут важно отметить, что сложно проконтролировать, действительно ли осужденный отправился на СВО или таким образом откупился, вообще никуда не поехав либо фиктивно устроившись на тыловую должность», - сказал Жаворонков.

При этом, по его мнению, вопрос об отправке подвергшихся уголовному преследованию чиновников на СВО решается индивидуально. «Думаю, что централизованной политики центра по этому вопросу нет. Кому-то могут отказать, если хотят жестко наказать. В случае Копайгородского это особенно вероятно, ведь наличие награды может быть основанием для пересмотра дела. Так, например в 2025 году осужденный за взятки бывший мэр Владивостока Гуменюк получил награду за СВО, после чего суд отменил ему наказание в 12 лет лишения свободы и снял арест с крупного недвижимого имущества. Кроме того, в Краснодарском крае кем-то очень влиятельным ведется кампания за замену губернатора Кондратьева. Арестов крупных чиновников: уровня вице-губернаторов очень много. Видимо, дело Копайгородского, назначенного мэром именно Кондратьевым, из этой же серии», - отметил Сергей Жаворонков.

Журналист одного из дагестанских изданий констатировал, что количество чиновников, которые были подвергнуты уголовному преследованию вопреки намерению отправиться на СВО, выросло. «Даже в Дагестане Ханмурзаев — это второй такой чиновник, первым был глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев. Он был на СВО, но в рамках уголовного дела его задержали. Однако поначалу военная операция для чиновника, который совершил преступления, было хорошим способом избежать наказания, избежать судебных разбирательств», - сказал журналист, не пожелавший публиковать свое имя.

По его словам, это часть политики государства. «Да, это стало практикой с первых дней СВО. Есть специально установленные в законе лазейки, позволяющие избегать наказания. Поэтому это, конечно же, часть военно-уголовной, скажем так, практики, направленной на то, чтобы не было дефицита кадров на СВО. Отдельно взятых персон, конечно, в зависимости от такой необходимости, можно в любой момент вызвать обратно и арестовать, наказать», - отметил собеседник.

Кейс Ханмурзаева, по его мнению, связан с конфликтом с влиятельными людьми. «Это были крупные силовики из федерального центра. В силу этого его решили наказать. А Меликов просто решил не заступаться за него», - выдвинул свою версию журналист.

