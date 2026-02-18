×

Кавказский узел

15:49, 18 февраля 2026

В Грузии арестована редактор «Хроники Плюс» Киладзе

Элисо Киладзе. Фото: https://ru.netgazeti.ge/59314/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Элисо Киладзе арестована по делу о колл-центрах, по которому обвиняются бывший прокурор Грузии Отар Парцхаладзе. По версии прокуратуры, средства, добытые мошенническим путем, направлялись на финансирование оппозиционных СМИ.

Как писал "Кавказский узел", заочно арестованный Отар Парцхаладзе обвиняется в организации убийства Левана Джангвеладзе, брата криминального авторитета. Парцхаладзе не признал свою вину.

Парцхаладзе ранее обвинялся в коррупции, был участником нескольких крупных скандалов, а после введения санкций успел переоформить грузинскую недвижимость на сына, в том числе персональную церковь, говорится в справке "Кавказского узла" "Криминальное прошлое и связи с ФСБ: за что попал под санкции бывший генпрокурор Грузии".

В Тбилиси арестована главный редактор изданий «Хроника плюс» и CNews Элисо Киладзе. Ей предъявляют обвинение в мошенничестве и отмывании денег вместе с бывшим генеральным прокурором Отаром Парцхаладзе и братьями Давидом и Георгием Микадзе, заявил прокурор Михаил Садрадзе. По его словам, было раскрыто «масштабное дело преступных колл-центров».

«Уголовное преследование по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, совершённых организованной преступной группой, начато в отношении десяти лиц», – приводит его слова Interpressnews.

Ранее о задержании Киладзе сообщили журналисты канала «ТВ Пирвели».

Вместе с Киладзе по этому же делу обвиняется бежавший в Россию бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, братья Давит и Гиорги Микадзе, обвиняемые в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. "Задержанным членам преступной организованной группы грозит срок от 9 до 12 лет лишения свободы", - сказал Садрадзе.

По информации прокуратуры, в рамках расследования о колл-центрах возбуждены уголовные дела против десяти человек по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной преступной группой. Дело касается схемы, действовавшей в 2020-2023 годах, в рамках которой более 200 иностранных граждан обманули на сумму около 9,5 миллионов долларов в криптовалюте.

"Обвинение в покровительстве данного колл-центра будет предъявлено бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе, скрывающемуся от правосудия по ранее предъявленному обвинению в организации заказного убийства", - цитирует слова прокурор Михаил Садрадзе издание Sova.

По его словам, крупные средства, добытые мошенническим путем, направлялись и на финансирование различных оппозиционных СМИ. "Колл-центр в Тбилиси имел русскоязычные, англоязычные и немецкоязычные отделения. Операторы колл-центра по указанию своих начальников заманивали пользователей на поддельные торговые платформы, обещая выгодные инвестиции", - сказал Садрадзе.

