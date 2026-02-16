Студенты Сухумского госуниверситета присоединились к протестам в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 446-й день непрерывных протестов участники собрания у парламента Грузии выступили против планов “Грузинской мечты” ввести в уголовный кодекс статью об экстремизме и мотив “непризнания власти”. Акцию против реформы образования провели студенты Сухумского госуниверситета, действующего в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля, в 445-й день ежедневных проевропейских протестов, собрание на проспекте Руставели предварила встреча противников реформы образования в университете Илии.

Участники ежедневного собрания у здания парламента Грузии на проспекте Руставели вышли на акцию протеста в 446-й день подряд. Активисты принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза, а также самодельные плакаты. Несколько волонтеров во время акции угощали собравшихся горячими напитками из термоса и печеньем, следует из сообщения Publika.

Протестующие на Руставели держали, в частности, плакаты “Не будет справедливости - не будет мира”, “И за дыхание уголовка?” и “В каком порядке вас признавать на тротуаре”.

Последний плакат ссылается на “непризнание легитимности правительства”, которое “Грузинская мечта” планирует ввести в Уголовный кодекс Грузии вместе со статьей об экстремизме.

“В статью 53 УК (общие принципы назначения наказания) добавляют новое отягчающее обстоятельство, если преступление совершено по мотиву непризнания конституционного строя или конституционных органов. Вводится новая статья 316¹ - Экстремизм против конституционного строя Грузии”, - информирует Tbilisi_life.

По статье об экстремизме, в частности, будут наказываться публичные призывы к массовому неповиновению органам государственной власти Грузии или “иные систематические действия, направленные на формирование восприятия нелегитимности органов власти”. Проект статьи предусматривает до трех лет лишения свободы для граждан, а для юридических лиц - ликвидацию или штраф.

Профессора, преподаватели, студенты и выпускники Сухумского государственного университета, действующего в Тбилиси, сегодня присоединились к протестам против инициированной “Грузинской мечтой” реформы образования и упразднения факультетов. Выпускники также высказали опасения, что “признание их дипломов окажется под угрозой”, передает Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".