Главная   /   Лента новостей
21:51, 14 февраля 2026

Участники трех шествий объединились на протестной акции у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Требования участников еженедельного шествия к парламенту Грузии в 444-й день ежедневных протестов поддержали студенты, выступающие против реформ в сфере образования, и участники акции у посольства Ирана.

Как писал "Кавказский узел", в 443-й день непрерывных протестов в Тбилиси студенты и преподаватели университета имени Илии провели новую акцию протеста против реформы образования и анонсировали массовый митинг. 

К митингующим у здания парламента Грузии присоединились участники трёх маршей.Изначально, часть участников шествия собралась у здания посольства Ирана в Грузии в знак поддержки иранского народа, откуда они маршем отправились к зданию Госуниверситета Ильи, где студенты проводили акцию против реформ в сфере образования, запланированных правительством. Позже они переместились к зданию Тбилисской филармонии, откуда вместе с участниками традиционного субботнего марша выдвинулись к зданию законодательного органа.

Требования участников акции у парламента Грузии остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе непрерывного протеста, передает "Интерпрессньюс".

Телеграм-канал Tbilisi Life опубликовал видео шествия по проспекту Руставели, как следует из записи, участники акции заняли половину дороги по проспекту, в руках у них были плакаты, флаги Грузии, ЕС.

Непрерывные протесты в Тбилиси продолжаются 444 дня подряд, пишет Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

