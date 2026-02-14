Власти Грузии отреагировали на идею запуска поездов из России через Абхазию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузия не обсуждает с Россией восстановление железнодорожного сообщения через территорию Абхазии, прокомментировала грузинская сторона заявление российского вице-премьера.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Восстановление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией не обсуждается, заявила Грузинская железная дорога.

«В Грузинской железной дороге не обсуждается возобновление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией. Соответственно, нам абсолютно непонятно, почему этот вопрос встал на повестке дня», - цитирует заявление компании "Интерпрессньюс".

Отсутствие переговоров об этом подтвердил и спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, коммуникации с Москвой по этому вопросу нет, а обсуждение восстановления отношений возможно лишь при условии восстановления территориальной целостности Грузии, пишет JAMnews.

Железная дорога между Россией и Грузией через Абхазию существовала в советский период, она соединяла Сочи и Тбилиси через Сухуми (абхазское название – Сухум) и Поти. После войны в Абхазии в начале 1990-х годов пассажирское и грузовое сообщение прекратилось, сейчас дорога находится в полуразрушенном состоянии, информирует "Новости-Грузия".